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Ликвидатор Чернобыльской АЭС нашел нестыковки в нашумевшем «Чернобыле»

Александр Ремезов участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В интервью порталу Teleprogramma.pro он поделился впечатлениями от просмотра популярного сериала.

Ликвидатор Чернобыльской АЭС нашел нестыковки в нашумевшем «Чернобыле»
Ликвидатор раскритиковал сериал «Чернобыль». Кадр из сериала "Чернобыль" (2019)

Александр Ремезов обвинил создателей «Чернобыля» в слишком бурной фантазии. Он заявил, что в реальности люди вставали в очередь, чтобы записаться в добровольцы.

Колебаться было некогда, нужно было действовать быстро. Сотрудники АЭС осознавали свою ответственность и четко выполняли распоряжения начальства. Большинство волонтеров приезжали на ликвидацию аварии без страха. Беспокойство появилось позже, когда они видели ликвидаторов в специальных накладках, которые защищали детородные органы.

Александр из семьи атомщиков и имел представление о той угрозе, которую таит в себе радиация. Однако из-за того, что это была невидимая опасность, многие, и он в том числе, зачастую об этом забывали и не всегда помнили о необходимой защите.

После первой вахты Ремезов попал в киевскую больницу: у него выпали брови и ресницы, но волосы остались. К счастью, это была не лучевая болезнь и после недельного прибывания в госпитале он сам настоял на возвращении на место происшествия.

Спустя две недели его снова госпитализировали, но не из-за радиации. Александр получил ожоги из-за взорвавшейся буржуйки.

«Слишком модное все в сериале, а у нас в больницах были утка, капельница, кровать», – рассказал нам ликвидатор после просмотра сериала «Чернобыль». Добавляя, что никаких пластиковых рук и перчаток тогда не было и медсестрам приходилось путаться в слоях толстого целлофана, чтобы элементарно сделать укол.

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Ликвидатор Чернобыльской АЭС нашел нестыковки в нашумевшем «Чернобыле»
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