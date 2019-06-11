Звезда «Большой маленькой лжи» намекнула на события новых серий

9 июня состоялась премьера нового сезона популярного ТВ-проекта HBO «Большая маленькая ложь». К актрисам Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лоры Дерн, Зои Кравитц и Шейлин Вудли примкнула Мэрил Стрип.

Сериал рассказывает о женщинах, встретившихся случайно, но объединившихся из-за общей тайны. Одна из актрис шоу, Шейлин Вудли, рассказала журналу Elle, чего ждать от второго сезона.

«Главной темой второго сезона станет разное восприятие трагических событий людьми — то, как они справляются с одним и тем же жизненным опытом», — поделилась Вудли.

Исполнительница роли Джейн отметила, что новый сезон также раскроет проблему отношений между женщинами и покажет, какими могут быть отношения, когда они вызваны определенными обстоятельствами.

«Они начали дружить, потому что каждой нужна была поддержка. В этом сезоне большая тайна и ложь заставляют их еще более близко общаться, но друзья они или просто союзники в деле? На это будет интересно посмотреть», — сказала она.

Шейлин подчеркнула, что работа с Мэрил Стрип оказалась для нее большим удовольствием. По ее словам, знаменитая актриса очень вдохновляет, а также охотно делиться секретами успеха в профессии.

«Мерил может сказать: «Строчка на восемьдесят восьмой странице связана со строчкой на третьей». Все потому, что она очень проницательная и видит все в широкой перспективе», — считает Вудли.

Напомним, первый сезон сериала, вышедший на экраны в 2017 году, снискал огромную популярность у зрителей по всему миру. Проект удостоился восьми премий «Эмми».