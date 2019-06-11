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Звезда «Большой маленькой лжи» намекнула на события новых серий

Шейлин Вуди считает, что второй сезон не разочарует зрителей.

Звезда «Большой маленькой лжи» намекнула на события новых серий
Сериал "Большая маленькая ложь" Фото: instagram.com/_biglittlelies

9 июня состоялась премьера нового сезона популярного ТВ-проекта HBO «Большая маленькая ложь». К актрисам Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лоры Дерн, Зои Кравитц и Шейлин Вудли примкнула Мэрил Стрип.

Сериал рассказывает о женщинах, встретившихся случайно, но объединившихся из-за общей тайны. Одна из актрис шоу, Шейлин Вудли, рассказала журналу Elle, чего ждать от второго сезона.

«Главной темой второго сезона станет разное восприятие трагических событий людьми — то, как они справляются с одним и тем же жизненным опытом», — поделилась Вудли.

Исполнительница роли Джейн отметила, что новый сезон также раскроет проблему отношений между женщинами и покажет, какими могут быть отношения, когда они вызваны определенными обстоятельствами.

«Они начали дружить, потому что каждой нужна была поддержка. В этом сезоне большая тайна и ложь заставляют их еще более близко общаться, но друзья они или просто союзники в деле? На это будет интересно посмотреть», — сказала она.

Шейлин подчеркнула, что работа с Мэрил Стрип оказалась для нее большим удовольствием. По ее словам, знаменитая актриса очень вдохновляет, а также охотно делиться секретами успеха в профессии.

«Мерил может сказать: «Строчка на восемьдесят восьмой странице связана со строчкой на третьей». Все потому, что она очень проницательная и видит все в широкой перспективе», — считает Вудли.

Напомним, первый сезон сериала, вышедший на экраны в 2017 году, снискал огромную популярность у зрителей по всему миру. Проект удостоился восьми премий «Эмми».

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Большая маленькая ложьМэрил СтрипШейлин Вудли
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Звезда «Большой маленькой лжи» намекнула на события новых серий
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