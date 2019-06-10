Сериалы «Сивый мерин»: как из-за денежных проблем сериал сократили вдвое
Сериалы

«Сивый мерин»: как из-за денежных проблем сериал сократили вдвое

Анна Русич

Канал ОТР запускает ретроспективный показ, где одну из главных ролей сыграл Алексей Панин. Стоит ли его смотреть, разбирался портал Teleprogramma.pro

Ответим просто со старта: смотреть – стоит!  

Во-первых, сериал снят по книге замечательного Андрея Мягкова. Он известен всем: кто же не помнит милого неудачника Женю Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!» или неуклюжего Новосельцева из «Служебного романа»?

Андрей Мягков. Фото: КП/Шахиджанян Сергей
Андрей Мягков. Фото: КП/Шахиджанян Сергей

Все, кто знает Андрея Васильевича лично, отмечают его чувство юмора. А режиссер Михаил Туманишвили, специализировавшийся на криминальных сериалах, говорил о том, что у Андрея особый талант: плести интригу. 

И хоть сам Мягков считает писательство всего лишь увлечением в своей жизни, его друзья относятся к этому хобби совершенно серьезно. Михаил Туманишвили даже рискнул снять по книге сериал.

 

Правда, из-за финансовых сложностей пришлось урезать все, что можно. В результате, получилось снять всего четыре серии вместо запланированных восьми. Но, кто знает, может это и к лучшему – сжатое повествование часто насыщеннее и лучше держит во внимании. 

Когда имя играет против тебя… 

Кадр из сериала «Сивый мерин»
Кадр из сериала «Сивый мерин»

По сюжету Сева Мерин – молодой выпускник милицейского техникума. Из тех, у кого «молоко на губах не обсохло». Молодые да ранние всегда вызывают у более опытных работников учреждения смешки и кривотолки. А попавший в УГРО Сева приобретает кличку Сивый. Кличка замечательно сочетается с фамилией. 

На роль Сивого Мерина пробовались 15 актеров, но роль досталась Максиму Шишкову. Наивный взгляд, ощущение незрелости, тот самый «пушок на щеках» – режиссеру важно было передать именно этот образ, и Максим подошел как нельзя лучше. 

Чтобы понимать, как себя вести в роли следователя МУРа, Сева ездил в настоящий следственный отдел, где работал его друг. Наркотики, грабежи, убийства – невозможно действовать по единой схеме, всякий раз приходится приспосабливаться к новым реалиям. 

Александр Домогаров и Ольга Арнтгольц оказались в одной постели 

Александр Домогаров и Ольга Арнтгольц. Кадр из сериала «Сивый мерин»
Александр Домогаров и Ольга Арнтгольц. Кадр из сериала «Сивый мерин»

Второй главный герой – Александр Домогаров. Он уже снимался у Туманишвили: Михаил Иосифович доверил ему главную роль в сериале «Марш Турецкого». Теперь же режиссер увидел его в образе Дмитрия Кораблева – телеведущего, своей кристальной честностью напоминающего Владислава Листьева.

   

При всей своей честности персонаж Домогарова – еще тот ловелас. На этом фоне развивается еще одна сюжетная линия: женская ревность и то, на что готова женщина для достижения целей 

Беспринципность и жестокость – черты героини Ольги Кабо 

Ольга Кабо. Кадр из сериала «Сивый мерин»
Ольга Кабо. Кадр из сериала «Сивый мерин»

Героиня Ольги Кабо задаст жару на этом поприще. Ольга тоже не впервые работает с режиссером «Сивого мерина». Ольга играла в его фильме «Крестоносцы». 

Теперешняя ее роль, как она сама говорит, «редкостная дрянь». После съемок этого фильма актриса уверилась в том, что самые жестокие преступники – женщины. И еще одно знает теперь Ольга Кабо: если хочешь быть рядом с любимым – действуй. Только выбирай правильные методы. 

Одну из главных ролей в сериале сыграл Алексей Панин 

Алексей Панин. Кадр из сериала «Сивый мерин»
Алексей Панин. Кадр из сериала «Сивый мерин»

 Ему досталась роль оперативника Яшина, с которым приходится работать молодому Мерину. Тот год для актера был, что называется, урожайным: он успел сняться в 12 проектах! И этот же – 2010 год – оказался самым успешным в карьере Панина 

С каждым последующим годом его востребованность падала. И хоть Панин сам говорил о том, что съемки в кино – всего лишь средство заработка на 80% и всего лишь на 20% – тяга создать высокое искусство, но, видимо, уменьшение количества предложений и зрительского внимания дали о себе знать. 

У Панина и так характер не сахар. Уже в школе он показал себя – ему за время учебы пришлось сменить десяток школ, да и из ГИТИСа его попросили. Трижды. А тут еще потеря ставшего привычным внимания режиссеров и зрителей. 

Актерство превратилось в лицедейство и эпатаж 

Алексей Панин с дочерью Анной. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис
Алексей Панин с дочерью Анной. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Все это привело к тому, что Алексей начал привлекать внимание публики эпатированием. То в гостинице на камеру устроит дебош, то в ресторане набьет посуды на 10 тысяч рублей, то бегает в непотребном виде по коридорам гостиницы, пугая горничных. 

Положения такая слава не спасла, равно, как и не добавила нужной популярности. Зато после того, как за Алексеем закрепился образ дебошира и пьяницы, ему стало сложнее играть роль хорошего отца. Страна встала на защиту Юлии Юдинцевой и ее дочки, которую Панин подстерег у школы и выкрал. 

Тогда ребенка отыскали и вернули матери. Потом была целая эпопея с дележом опеки. Но прекрасный папка, транслируя свою любовь к дочери на всю страну посредством Ютуба и всех попадающих ему в руки СМИ, не очень хочет поддерживать ребенка материально.  

Цифры не позволяют носить нимб мученика 

К 2018 году его задолженность по алиментам и штрафам, выписанным ему ГИБДД, составила 1281000 рублей. Эта сумма проставлена в судебном решении, которое вынес суд Москвы, отобравший у актера права и возможность выехать за границу до уплаты всех штрафов и алиментов. 

В последние годы Алексей попадает в откровенно нелепые ситуации, только списывает их на подлость Юлии Юдинцевой, которая якобы пытается таким образом скомпрометировать актера и ограничить его общение с ребенком. Правда, не совсем понятно, какое отношение Юлия, например, имела к прогулке Панина по Москве, когда все, во что он был одет – это сетчатый комбинезон с ячейками как у рыбачьей сети. 

Сейчас набрал обороты скандал, в котором замешаны Панин и Харламов 

Харламов в своем Инстаграме пошутил над выложенным в Ютуб роликом неприличного характера. В нем главным героем был Алексей Панин, а кроме него в кадре присутствовала чья-то нога.  

Панин возмутился тем, что над ним шутят, обозвал Харламова «бездарным кавээнщиком» и пригрозил тем, что вынесет на публику грязное белье самого Харламова и его друзей. Мало того, Алексей приплел к скандалу никак в нем не замешанного Максима Галкина. В открытом письме к Гарику Харламову, выложенному на страничке Панина в «Инстаграм», есть слова: «Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?»

 

Алексей не уточняет, что именно имеется в виду, но ясно, что для самого актера эта угроза выглядит серьезной. Интересно, что скажет на это сам Максим Галкин? Что такого произошло между ним и Паниным? Или это просто очередное острое психотическое расстройство Алексея, при котором фантазии выдаются за действительность? 

Как бы там ни было, а на момент съемок в «Сивом мерине» у Панина еще не было таких проблем. Он был и вправду харизматичным актером, и роль Яшина в сериале очень ему удалась. 

Напоминаем: канал ОТР 10 июня покажет 1 и 2 серии, а завтра (11 июня) завершит показ четырехсерийного минисериала по книге Андрея Мягкова «Сивый мерин». 

Вам может быть интересно:

Алексей Панин снова негативно высказался о России, но быстро удалил свой пост Алексей Панин будет рад, если его лишат звания лауреата государственной премии Алексей Панин намекнул на свою эмиграцию из России

Тэги:

Александр ДомогаровАлексей ПанинАндрей МягковМаксим ШишковОльга АрнтгольцОльга Кабо
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сивый мерин»: как из-за денежных проблем сериал сократили вдвое
Интересно?
Поделись с друзьями: