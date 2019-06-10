«Сивый мерин»: как из-за денежных проблем сериал сократили вдвое

Канал ОТР запускает ретроспективный показ, где одну из главных ролей сыграл Алексей Панин. Стоит ли его смотреть, разбирался портал Teleprogramma.pro

Ответим просто со старта: смотреть – стоит!

Во-первых, сериал снят по книге замечательного Андрея Мягкова. Он известен всем: кто же не помнит милого неудачника Женю Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!» или неуклюжего Новосельцева из «Служебного романа»?

Все, кто знает Андрея Васильевича лично, отмечают его чувство юмора. А режиссер Михаил Туманишвили, специализировавшийся на криминальных сериалах, говорил о том, что у Андрея особый талант: плести интригу.

И хоть сам Мягков считает писательство всего лишь увлечением в своей жизни, его друзья относятся к этому хобби совершенно серьезно. Михаил Туманишвили даже рискнул снять по книге сериал.

больше по теме Андрей Мягков: «Мне непонятно, зачем нужно было снимать продолжение «Иронии судьбы»Исполнитель роли Жени Лукашина дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro и поздравил наших читателей с наступающим Новым годом.

Правда, из-за финансовых сложностей пришлось урезать все, что можно. В результате, получилось снять всего четыре серии вместо запланированных восьми. Но, кто знает, может это и к лучшему – сжатое повествование часто насыщеннее и лучше держит во внимании.

Когда имя играет против тебя…

По сюжету Сева Мерин – молодой выпускник милицейского техникума. Из тех, у кого «молоко на губах не обсохло». Молодые да ранние всегда вызывают у более опытных работников учреждения смешки и кривотолки. А попавший в УГРО Сева приобретает кличку Сивый. Кличка замечательно сочетается с фамилией.

На роль Сивого Мерина пробовались 15 актеров, но роль досталась Максиму Шишкову. Наивный взгляд, ощущение незрелости, тот самый «пушок на щеках» – режиссеру важно было передать именно этот образ, и Максим подошел как нельзя лучше.

Чтобы понимать, как себя вести в роли следователя МУРа, Сева ездил в настоящий следственный отдел, где работал его друг. Наркотики, грабежи, убийства – невозможно действовать по единой схеме, всякий раз приходится приспосабливаться к новым реалиям.

Александр Домогаров и Ольга Арнтгольц оказались в одной постели

Второй главный герой – Александр Домогаров. Он уже снимался у Туманишвили: Михаил Иосифович доверил ему главную роль в сериале «Марш Турецкого». Теперь же режиссер увидел его в образе Дмитрия Кораблева – телеведущего, своей кристальной честностью напоминающего Владислава Листьева.

больше по теме Александр Домогаров мечтает о рождении дочериАктер признается, что пока не встретил ту, которая исполнила бы его желание.

При всей своей честности персонаж Домогарова – еще тот ловелас. На этом фоне развивается еще одна сюжетная линия: женская ревность и то, на что готова женщина для достижения целей.

Беспринципность и жестокость – черты героини Ольги Кабо

Героиня Ольги Кабо задаст жару на этом поприще. Ольга тоже не впервые работает с режиссером «Сивого мерина». Ольга играла в его фильме «Крестоносцы».

Теперешняя ее роль, как она сама говорит, «редкостная дрянь». После съемок этого фильма актриса уверилась в том, что самые жестокие преступники – женщины. И еще одно знает теперь Ольга Кабо: если хочешь быть рядом с любимым – действуй. Только выбирай правильные методы.

Одну из главных ролей в сериале сыграл Але ксей Панин

Ему досталась роль оперативника Яшина, с которым приходится работать молодому Мерину. Тот год для актера был, что называется, урожайным: он успел сняться в 12 проектах! И этот же – 2010 год – оказался самым успешным в карьере Панина.

С каждым последующим годом его востребованность падала. И хоть Панин сам говорил о том, что съемки в кино – всего лишь средство заработка на 80% и всего лишь на 20% – тяга создать высокое искусство, но, видимо, уменьшение количества предложений и зрительского внимания дали о себе знать.

У Панина и так характер не сахар. Уже в школе он показал себя – ему за время учебы пришлось сменить десяток школ, да и из ГИТИСа его попросили. Трижды. А тут еще потеря ставшего привычным внимания режиссеров и зрителей.

Актерство превратилось в лицедейство и эпатаж

Все это привело к тому, что Алексей начал привлекать внимание публики эпатированием. То в гостинице на камеру устроит дебош, то в ресторане набьет посуды на 10 тысяч рублей, то бегает в непотребном виде по коридорам гостиницы, пугая горничных.

Положения такая слава не спасла, равно, как и не добавила нужной популярности. Зато после того, как за Алексеем закрепился образ дебошира и пьяницы, ему стало сложнее играть роль хорошего отца. Страна встала на защиту Юлии Юдинцевой и ее дочки, которую Панин подстерег у школы и выкрал.

Тогда ребенка отыскали и вернули матери. Потом была целая эпопея с дележом опеки. Но прекрасный папка, транслируя свою любовь к дочери на всю страну посредством Ютуба и всех попадающих ему в руки СМИ, не очень хочет поддерживать ребенка материально.

Цифры не позволяют носить нимб мученика

К 2018 году его задолженность по алиментам и штрафам, выписанным ему ГИБДД, составила 1281000 рублей. Эта сумма проставлена в судебном решении, которое вынес суд Москвы, отобравший у актера права и возможность выехать за границу до уплаты всех штрафов и алиментов.

В последние годы Алексей попадает в откровенно нелепые ситуации, только списывает их на подлость Юлии Юдинцевой, которая якобы пытается таким образом скомпрометировать актера и ограничить его общение с ребенком. Правда, не совсем понятно, какое отношение Юлия, например, имела к прогулке Панина по Москве, когда все, во что он был одет – это сетчатый комбинезон с ячейками как у рыбачьей сети.

Сейчас набрал обороты скандал, в ко тором замешаны Панин и Харламов

Харламов в своем Инстаграме пошутил над выложенным в Ютуб роликом неприличного характера. В нем главным героем был Алексей Панин, а кроме него в кадре присутствовала чья-то нога.

Панин возмутился тем, что над ним шутят, обозвал Харламова «бездарным кавээнщиком» и пригрозил тем, что вынесет на публику грязное белье самого Харламова и его друзей. Мало того, Алексей приплел к скандалу никак в нем не замешанного Максима Галкина. В открытом письме к Гарику Харламову, выложенному на страничке Панина в «Инстаграм», есть слова: «Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?»

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Алексей не уточняет, что именно имеется в виду, но ясно, что для самого актера эта угроза выглядит серьезной. Интересно, что скажет на это сам Максим Галкин? Что такого произошло между ним и Паниным? Или это просто очередное острое психотическое расстройство Алексея, при котором фантазии выдаются за действительность?

Как бы там ни было, а на момент съемок в «Сивом мерине» у Панина еще не было таких проблем. Он был и вправду харизматичным актером, и роль Яшина в сериале очень ему удалась.

Напоминаем: канал ОТР 10 июня покажет 1 и 2 серии, а завтра (11 июня) завершит показ четырехсерийного минисериала по книге Андрея Мягкова «Сивый мерин».