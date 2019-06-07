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Софи Тернер нашла виновного в киноляпе с кофейным стаканчиком

Актриса, сыгравшая Сансу Старк, высказала предположение, кто мог оставить злополучный кофе в кадре.

Софи Тернер нашла виновного в киноляпе с кофейным стаканчиком
Софи Тернер назвала виновного в киноляпе с кофейным стаканчиком. Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

После выхода финальных серий «Игры престолов» крылатое выражение буря в стакане воды пора переделать в «бурю в стакане кофе».

Кадр из сериала «Игра престолов» (2009-2019)

Попавший в кадр стаканчик Starbucks быстро стал мемом.

Казалось бы, волнения по поводу киноляпа должны были уже утихнуть. Однако «кофе» в общий котел подлила Софи Тернер. Актриса, сыгравшая в кровавой саге Сансу Старк, приняла участие в одном из телешоу, где затронула эту тему.

Актриса обвинила Джона Сноу, которого сыграл Кит Харингтон, в том, что это он оставил злополучный стакан на столе. «Кит ленивый и я думаю, что это сделал он», — цитирует Софи Daily Mail.

Напомним, в свое время над стаканчиком шутила и Эмилия Кларк. Актриса опубликовала снимок в образе Дейнерис, держа в руках кофе. В комментарии к снимку она написала, что от напитка «ее волосы стали голубыми».

После разразившейся дискуссии создатели «Игры престолов» подсуетились и удалили досадный киноляп из из DVD-версий сериала, а также стриминговых версий кровавой саги.

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"Игра Престолов - 8"киноляпыКит ХарингтонСофи Тернер
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Софи Тернер нашла виновного в киноляпе с кофейным стаканчиком
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