Софи Тернер нашла виновного в киноляпе с кофейным стаканчиком

Актриса, сыгравшая Сансу Старк, высказала предположение, кто мог оставить злополучный кофе в кадре.

После выхода финальных серий «Игры престолов» крылатое выражение буря в стакане воды пора переделать в «бурю в стакане кофе».

Попавший в кадр стаканчик Starbucks быстро стал мемом.

Казалось бы, волнения по поводу киноляпа должны были уже утихнуть. Однако «кофе» в общий котел подлила Софи Тернер. Актриса, сыгравшая в кровавой саге Сансу Старк, приняла участие в одном из телешоу, где затронула эту тему.

Актриса обвинила Джона Сноу, которого сыграл Кит Харингтон, в том, что это он оставил злополучный стакан на столе. «Кит ленивый и я думаю, что это сделал он», — цитирует Софи Daily Mail.

Напомним, в свое время над стаканчиком шутила и Эмилия Кларк. Актриса опубликовала снимок в образе Дейнерис, держа в руках кофе. В комментарии к снимку она написала, что от напитка «ее волосы стали голубыми».

После разразившейся дискуссии создатели «Игры престолов» подсуетились и удалили досадный киноляп из из DVD-версий сериала, а также стриминговых версий кровавой саги.