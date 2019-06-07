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Сценарист сериала «Чернобыль» удивился реакции на проект в России

По словам Крейга Мазина, он нервничал из-за того, что историю могли раскритиковать.

Сценарист сериала «Чернобыль» удивился реакции на проект в России
Кадр из сериала "Чернобыль"

По окончании показа сериала «Чернобыль», сценарист фильма Крейг Мазин признался, что очень переживал, как примут новую картину от НВО в странах бывшего СССР. Он нервничал из-за того, что его версию трагичной истории могут попросту раскритиковать. Об этом автор рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Мазин отметил, что его невероятно обрадовали, в общем, положительные отклики на сериал россиян, поскольку они признали самое главное: «проект снят с любовью и уважением и все детали показаны правильно». С другой стороны, сценарист признался, что ожидал и другой, «пропагандистской» реакции российских СМИ, поскольку устойчивой версии произошедшего на чернобыльской АЭС в России до сих пор не сформировалось.

Напомним, накануне свое мнение о мини-сериале высказал министр культуры России Владимир Мединский. Глава ведомства отметил, что фильм снят мастерски, а его авторам удалось избежать «красной клюквы» и снять картину с уважением к обычным людям.

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Владимир Мединскийминистр культурыреакция зрителейСериал "Чернобыль"
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Сценарист сериала «Чернобыль» удивился реакции на проект в России
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