«Думали, будет хуже»: Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкульта рассказал, что посмотрел три серии фильма о катастрофе на АЭС.

Владимир Мединский высоко оценил работу создателей сериала «Чернобыль». Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме министр культуры России рассказал, что успел посмотреть три серии бьющего все рейтинги телешоу.

Глава ведомства отметил профессионализм, с которым был снят сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

«Фильм сделан мастерски», — похвалил Мединский телепроект, добавив, что авторам удалось избежать «красной клюквы» и снять картину с уважением к обычным людям.

Мединский подчеркнул, что не ожидал, что «Чернобыль» ему понравится. «Мы думали, будет хуже», — признался он.

Напомним, что сериал был создан в коллаборации американского канала HBO с британской телесетью Sky.

Автором сценария выступил создатель франшизы «Очень страшное кино» Крэйг Мазин. В главных ролях снялись ведущие сериальные артисты Америки, Великобритании и Швеции, в том числе Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон и другие.