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Александр Петров объявит войну колдунам

На канале СТС стартует продолжение фантастического сериала «Пока цветет папоротник».

Александр Петров объявит войну колдунам
Александр Петров в роли журналиста Кирилла Андреева. Фото: PR-служба СТС

19 июня телеканал СТС представит продолжение сериала «Пока цветет папоротник» – «Беловодье. Тайна затерянной страны». Фильм состоит из 12-ти серий. Главную роль – журналиста Кирилла Андреева – исполнил актер Александр Петров. Также в фильме появятся персонажи в исполнении Романа Курцына, Карины Разумовской, Данилы Якушева, Татьяны Орловой, Светланы Светличной, музыкантов из группы «Город 312» и джазовой исполнительницы Мариам Мерабовой.

Александр Петров объявит войну колдунам
Фрагмент сериала «Беловодье». Фото: PR-служба СТС

Ранее Кирилл с друзьями сорвал цветок папоротника и запечатал врата, через которые в наш мир пыталась проникнуть разрушительная сила магии и колдовства. Но проклятие волшебного цветка по-прежнему действует и угрожает главному герою. На него охотятся черные силы: друзей берут в заложники, а его самого могут убить в любой момент. Но герой не собирается сдаваться. Рискуя своей жизнью, он собирается найти дорогу в Беловодье. Считается, что эта легендарная страна дарит могущество.

По словам Александра Петрова, многие взрослые в душе остаются детьми, веря, что с ними может произойти волшебная история. Актер признался, что на съемках с артистами происходили мистические события.

«Кто знает, как бы я поступил на месте своего героя, неожиданно попав в какую-то запредельную реальность, где придется сражаться с нечистой силой. Как минимум я бы испугался», – рассказал Петров.

В фантастическом сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны» показано 105 сказочных персонажей, 200 эксклюзивных украшений и 150 уникальных костюмов. Кастинг артистов проходил по всей стране. В нем приняло участие рекордное количество участников – 2000 человек. В итоге режиссером было отобрано только 150 актеров, которые сыграли в фильме.

Поражает и география съемок – Горный Алтай, Крым, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва, Таиланд и даже Непал. В некоторые регионы съемочная группа добиралась более 10 часов. Так, самым труднодоступным объектом стало Телецкое озеро. По словам актеров, в фильме все было по-настоящему – им приходилось ночевать в охотничьих домиках и разбивать туристические палатки, чтобы добиться реалистичных кадров.

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Александр Петров объявит войну колдунам
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