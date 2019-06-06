Звезда «Рассказа служанки» раскрыла подробности третьего сезона

Финал второго сезона сериала «Рассказ служанки» стал для зрителей полной неожиданностью, так как они были уверены, что героиня Элизабет Мосс Джун все-таки сбежит в Канаду к мужу вместе с дочерью Николь.

Однако в последний момент она принимает решение остаться, так как в государстве Гилеад остается еще один ее ребенок — Ханна. По словам актрисы, такой поворот сюжета был ее идеей, так как она хотела, чтобы зритель почувствовал боль ее героини.

Сериал рассказывает о вымышленной стране, находящейся на территории США, где только одна из ста женщин способна к деторождению. Таких женщин определяют в «служанки» и содержат в спецлагерях в качестве суррогатных матерей, которые производят потомство для жен высоких чиновников.

Элизабет Мосс раскрыла некоторые подробности третьего сезона сериала. Актриса отметила, что основным лейтмотивом новых серий стала надежда, которая необходима всем, и ее несет именно ее героиня Джун. Это чувство осталось в ней, несмотря на пережитое секс-насилие и рабство.

При этом Мосс никогда не считала Джун идеальной. Более того, ей нравилось, что ее героиня ошибается, у нее есть недостатки, она уязвима, ее обуревают ярость и страх. Актриса призналась, что культивировала эти несовершенства.

«Я старалась сохранить это несовершенство и донести его и до третьего сезона», — рассказала она порталу Lenta.ru, добавив, что порой не грех совершить небольшой проступок ради того, чтобы добиться цели.

Мосс также намекнула, что в третьем сезоне ее героиня возглавит подпольную сеть служанок. Цель организации — оказать сопротивление властям.