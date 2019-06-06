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Звезда «Рассказа служанки» раскрыла подробности третьего сезона

Элизабет Мосс поделилась любопытными деталями.

Звезда «Рассказа служанки» раскрыла подробности третьего сезона
Элизабет Мосс нравится несовершенство своей героини. Кадр из сериала "Рассказ служанки" (2017-2019)

Финал второго сезона сериала «Рассказ служанки» стал для зрителей полной неожиданностью, так как они были уверены, что героиня Элизабет Мосс Джун все-таки сбежит в Канаду к мужу вместе с дочерью Николь.

Однако в последний момент она принимает решение остаться, так как в государстве Гилеад остается еще один ее ребенок — Ханна. По словам актрисы, такой поворот сюжета был ее идеей, так как она хотела, чтобы зритель почувствовал боль ее героини.

Сериал рассказывает о вымышленной стране, находящейся на территории США, где только одна из ста женщин способна к деторождению. Таких женщин определяют в «служанки» и содержат в спецлагерях в качестве суррогатных матерей, которые производят потомство для жен высоких чиновников.

Элизабет Мосс раскрыла некоторые подробности третьего сезона сериала. Актриса отметила, что основным лейтмотивом новых серий стала надежда, которая необходима всем, и ее несет именно ее героиня Джун. Это чувство осталось в ней, несмотря на пережитое секс-насилие и рабство.

При этом Мосс никогда не считала Джун идеальной. Более того, ей нравилось, что ее героиня ошибается, у нее есть недостатки, она уязвима, ее обуревают ярость и страх. Актриса призналась, что культивировала эти несовершенства.

«Я старалась сохранить это несовершенство и донести его и до третьего сезона», — рассказала она порталу Lenta.ru, добавив, что порой не грех совершить небольшой проступок ради того, чтобы добиться цели.

Мосс также намекнула, что в третьем сезоне ее героиня возглавит подпольную сеть служанок. Цель организации — оказать сопротивление властям.

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Рассказ служанкитретий сезонЭлизабет Мосс
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Звезда «Рассказа служанки» раскрыла подробности третьего сезона
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