Эмилия Кларк жалеет о допущенной ошибке на съемках «Игры престолов»

Эмилия Кларк очень расстроена из-за ошибки, которую допустила на съемках финального сезона «Игры престолов» и если бы у нее была возможность, то обязательно бы исправила эту оплошность.

Актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен сожалеет, что не ничего не взяла на помять, когда съемки были окончательно завершены.

«Я ничего не взяла со съемочной площадки и теперь очень жалею об этом. Я очень злюсь на себя и надеюсь, что создатели сериала подарят мне яйцо дракона», — призналась она.

«Когда съемки подошли к концу, у всех было чувство нереальности происходящего. Было странно, что все закончилось, ведь за эти десять лет столько всего произошло», — продолжила она.

«Сначала был экзистенциальный кризис. Кто я? Где мои драконы? Меня переполняли чувства… В конце все чувствовали себя опустошенными… Когда съемки действительно завершились, это сломало всех», — призналась Эмилия.

Кларк также рассказала, что роль Матери драконов полностью изменила ее жизнь к лучшему. Она спасла ее от самой себя.

«Дейнерис спасла меня, когда у меня случился инсульт. Я поставила себя на ее место и во время съемок, где речь все время шла о жизни и смерти, я чувствовала себя такой же сильной и она спасала меня. Я не видела никого, кроме нее», — цитирует звезду Variety.