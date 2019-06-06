«Нас выставили ворами и трусами»: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС о сериале HBO

Обсудить громкую премьеру в Киеве собрались те, кто был в самом пекле

Сериал, прогремевший по всему миру и вызвавший массовый интерес к трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС, не мог не коснуться Украины. Ведь это ей досталась самая большая доля беды, постигшей человечество 26 апреля 1986 года. Большинство ликвидаторов так или иначе оставались жить именно там. Жить и работать, часто даже никуда не уезжая от той же самой Чернобыльской станции… По мнению тех, кто склонен к теориям заговора, от последствий аварии вымерла чуть ли не половина Украины, но на деле все далеко не так, как нас пытаются пугать.

«Chornobyl Hub» — встреча ликвидаторов на Подоле

4 июня в Киеве состоялось мероприятие под названием «Chornobyl Hub» — встреча ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС для того, чтобы обсудить сериал от НВО. В одном из двориков Подола собрались журналисты и ликвидаторы, своими глазами видевшие все, что происходило на станции практически с первых же часов после взрыва.

В числе приглашенных был Алексей Ананенко. Тот самый легендарный «водолаз» из тройки смельчаков, спустившихся под реактор, чтобы слить из бассейна скопившуюся там воду. Борис Баранов, Валерий Беспалов и Алексей Ананенко. Молва похоронила этих троих, но на самом деле, все трое получили несмертельную дозу радиации и остались живы.

Умер только Борис Баранов и то, через 20 лет и вовсе не от последствий радиационного поражения. Беспалов и Ананенко живы до сего дня, хоть жизнь Алексея могла оборваться в 2017 году, когда он попал под машину.

Его удалось спасти, хоть последствия страшного происшествия дают о себе знать до сих пор. Алексей около полугода пролежал в коме и теперь иногда забывает элементарные слова.

Алексей Ананенко не чувствовал себя героем

Сцена с добровольцами, идущими на смерть, в сериале выглядит душераздирающе. На самом же деле, трех инженеров отправили под реактор распоряжением начальства: надо открыть вентили и спустить воду. В тот момент не было душевных терзаний: надо – значит надо.

— Это была работа, — рассказывает Алексей, — это просто нужно было сделать.

На момент спуска под реактор ему было 26 лет. С тех пор он продолжил работу в атомной отрасли и вышел на пенсию в должности директора по институциональному развитию ассоциации «Украинский ядерный форум».

После просмотра сериала Алексей был немногословен. Было видно, что вспоминать произошедшее ему тяжело. Несмотря на это, его комментарий был гораздо более лоялен, чем комментарии его коллег.

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Алексей рассказал, что ему пришлось выступать перед американцами, рассказывать, как все было.

— Я видел, что они понимают как-то все по-другому. И вот сейчас, глядя сериал, снова то же чувство: они все понимают не так. Нам давали команду и мы ее исполняли, все было четко и у каждого была своя задача. Видя то, что они сняли, я не говорю, что они совсем плохие: они просто вот так все понимают…

Я посмотрел сцену со своим участием и понимаю, что им все равно как это было, главное – как они это предлагают.

На самом деле, не было полной защиты с какими-то застегивающимися шлемами. Были пластиковые прозрачные комбинезоны без капюшонов и респираторы. Фонарики не гасли, воды столько не было. Все это нужно было для атмосферы фильма.

Замдиректора ЧАЭС Сергей Парашин не узнал в кино ни себя, ни коллег

А вот Сергей Парашин, который на момент аварии был замдиректора Чернобыльской АЭС и по долгу службы присутствовал на том самом заседании из первой серии, где руководство в первые минуты решало, что делать. Сергей Константинович рассказал, что на экране он не узнал ни себя, ни других членов правления:

— Руководящий персонал показан не в том свете. В бункере люди вели себя иначе. Директор был гораздо более этически выдержан. И вообще: это была личность, которая приняла на себя весь удар, хоть мы все понимаем, что основная причина была технической. Безусловно, директор несет ответственность, но директор вел себя не так, и это очень важно. Вообще, если называются фамилии конкретных людей, нужно быть очень точными.

Дятлов тоже другой. Он жесткий, но он не трусливый, так же, как не трусливый и директор. Наиболее близко показан главный инженер. Он действительно сломался в результате этой аварии, он ее не понимал. Вообще, руководство не понимало, что происходит.

Персонал показан достаточно вяло. Я не присутствовал непосредственно на месте взрыва, но люди, приходившие оттуда, рассказывали, что действовали все слаженно, по протоколам. Тушили пожары, подавали воду… Не было такого, что кто-то кого-то просил. Давались указания и они безоговорочно исполнялись. Это чрезвычайно важн. Никто не убегал, никто не отказывался, все делали свое дело. И в этом простой героизм этих людей.

Помещения с пультами показаны неверно. У каждого начальника цеха был свой стол и свой телефон. В случае происшествия телефонистка обзванивала по списку все начальство (мне звонок поступил через 5 минут после взрыва), начальники цехов в течение часа уже были за своими столами.

Решения по аварии принимались на уровне правительства. А так как чиновники не были физиками, то действовали по принципу: «Давайте сделаем что-нибудь еще, а то мало ли что!» Поэтому предпринималось много излишних мер. Я, например, считаю, что лишним было закидывание реактора песком с вертолетов. Вот и барботер зря осушали… И шахтеров можно было не привлекать. Но в то время других способов не видели.

Парашин был на станции уже через час после того, как случился взрыв. Ему пришлось общаться со многими людьми на разных должностях: к нему стекалась информация со всех фронтов, и поэтому он знает о ситуации в Чернобыле очень многое. О том, насколько правдиво было все в сериале, бывший замдиректора сказал:

— Сам дух этого фильма – он полезен для очень многих людей. Дух катастрофы передан…И нужно еще помнить, что в то время не было ничего невозможного. Нужен был свинец – немедленно шел состав со свинцом. Нужны были металлоконструкции – их варили где угодно, привозили сюда. Нужны были повара – снимали с других объектов и привозили. Нужны были автобусы – один звонок и тысяча автобусов приехала в течение одной ночи. Сейчас это невозможно.

Алексей Бреус, инженер, ликвидатор аварии с первых ее часов

Буквально через несколько часов после аварии на утреннюю смену на пульте четвертого энергоблока заступил Алексей Бреус. Он и его коллеги стали последними, кто еще надеялся с пульта исправить ситуацию с энергоблоком.

Сам Алексей пытался до последнего запустить единственный оставшийся целым насос для гибнущего реактора. В целом, Алексей говорит, что впечатление от сериала положительное, даже несмотря на то, что характеры известных ему людей совершенно не совпадают с персонажами из сериала.

— Если говорить о деталях, — рассказывает Алексей, — то больше всего понравилась первая серия. Напряженная, страшная. В целом – передает тот ужас, который тогда там царил.

Бреус, работавший инженером на 4 энергоблоке, не понаслышке знаком с руководством станции и тоже смог сделать выводы о том, насколько правдиво отображены в сериале известные ему люди.

— Искажены характеры ключевых персонажей: директора Виктора Брюханова, главного инженера Николая Фомина, его заместителя Анатолия Дятлова. Их характеры в сериале абсолютно фальшивы. Не были они такими ворами, как их изобразили, — утверждает Бреус. По его ощущениям, сериал — «поразительная иллюстрация, но ради картинки правдивость принесена в жертву».

И еще… Это знают немногие, но я хочу сказать насчет наших трех «водолазов». То, что я скажу, ни в коем случае не умаляет их героизма. Но их поход был напрасным. На тот момент раскаленная лава, а это ее соприкосновения с водой пытались избежать, чтобы не было взрыва, уже была в барботере. И хоть ничего страшного не произошло, но опасения были и нужно было что-то делать. Поэтому ребята пошли и осушили барботер.

На встрече присутствовал Сергей Мирный. Во время описываемых событий он был командиром взвода, который проводил дозиметрическую разведку в зоне отчуждения. Сергей говорит, что авторам сериала не удалось визуализировать ту невидимую угрозу, которую люди ощущали практически кожей. Конечно, Сергей делает скидку на то, что снимали все-таки представители Запада, исходившие из каких-то своих представлений о советских людях.

Много было еще рассказано. И еще больше осталось непроговоренным: журналистов и участников встречи разогнал летний ливень. Сейчас все эти посиделки под открытым небом кажутся в порядке вещей. Но они были бы невозможны, если бы не подвиг тысяч ликвидаторов, ученых, инженеров, военных и гражданских, не жалевших себя в борьбе с чернобыльской катастрофой.