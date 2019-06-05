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Чернокожий ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии

Темнокожий житель Череповца участвовал в ликвидации катастрофы.

Чернокожий ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
Игорь Хиряк. Фото: vk.com/id14744895

Мини-сериал «Чернобыль» от НВО стал не только лучшим сериалом по версии IMDb, но и поспособствовал всплеску интереса к крупнейшей в истории человечества техногенной аварии. После того, как «Чернобыль» раскритиковали за отсутствие темнокожих актёров в кадре, пользователи Сети смогли найти одного из ликвидаторов. Им отказался Игорь Хиряк, который живет в городе Череповце.

Игорь Хиряк во время службы. Фото: vk.com/id14744895
Игорь Хиряк во время службы. Фото: vk.com/id14744895

Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Игорю Хиряку исполнилось 18 лет. Его призвали в армию и отправили ликвидировать последствия катастрофы. Он служил в понтонно-мостовой бригаде – строил мост через реку Припять.

Темнокожий ликвидатор знал, какую дозу радиации он получил. По словам Хиряка, его каждый день облучало 4 рентгена в час. Возле предметов дозиметр показывал более ста рентген. Во время службы ликвидатор получил ожог гортани и опухоль. Об этом Игорь Хиряк рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит обвинила сериал «Чернобыль» в отсутствии темнокожих артистов в телефильме. По мнению сценаристки, продюсеры могли бы дать роли афроамериканцам.

Пользователи Сети, в том числе и русскоговорящие, обвинили Свит в незнании истории.

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«Чернобыль»Игорь ХирякСериал "Чернобыль"
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Чернокожий ликвидатор рассказал, как устранял последствия Чернобыльской аварии
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