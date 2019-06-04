Кидман проговорилась о сюжете второго сезона «Большой маленькой лжи»

Похоже, что актеры популярных сериалов совершенно не умеют держать язык за зубами. Разумеется, рекордсменами стали звезды «Игры престолов», которые только и делали, что становились авторами спойлеров.

Теперь Николь Кидман не смогла удержаться на премьере второго сезона сериала «Большая маленькая ложь».

Австралийская актриса, которая сыграла Селесту, говоря об Александре Скарсгарде, чей персонаж Перри был драматически убит в последнем эпизоде первого сезона, проболталась, что он был занят на съемках второго сезона.

Значит ли это, что он выжил или появится в виде призрака, узнать не удалось, так как тут вовремя вмешалась Риз Уизерспун, которая также играет в этом телешоу.

«Он был невероятным партнером и потом он вдруг вернулся во втором сезоне», — успела сказать Кидман до того, как ее прервала Риз. «У него была небольшая роль», — запнулась она. «Я замолкаю, но он не покинул нас, мы так решили», — спешно добавила она.

Сериал «Большая маленькая ложь» вышел два года назад. Он был номинирован в 16 номинациях «Эмми», из которых получил ровно восемь. Кроме Кидман и Уизерспун в нем снялись Лора Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц.

Известно, что во втором сезоне к актерскому составу присоединилась Мерил Стрип, которая играет мать убитого Перри Мэри Луиз Райт. Любопытно, что имя героини, которую играет звезда, является ее настоящим именем, пишет австралийское издание Daily Telegraph.com.au.