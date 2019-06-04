Телеканал «Dомашний» покажет семейную мелодраму «Сестра по наследству»

Сюжет фильма расскажет о дочери состоятельного отца, у которой неожиданно появляется сводная сестра.

Телеканал «Dомашний» подготовил для зрителей увлекательную премьеру. В четырехсерийном фильме режиссера Павла Тупика «Сестра по наследству» главной героине предстоит встретиться и попытаться наладить отношения с новой родственницей.

По сюжету мелодрамы единственная дочь состоятельного отца приезжает в Россию из-за границы, где она учится, чтобы поздравить его с юбилеем. Но на празднике появляется давняя любовь юбиляра Надежда, а с ней молодая девушка Даша. Дама, с которой много лет назад у именинника случился короткий курортный роман, уверяет, что девушка – его родная дочь.

Получится у сводных сестер стать действительно близкими людьми, или же им предстоит вступить в конфликт, поклонники кино смогут узнать 17 июня. Показ фильма начнется в 19:00.

Как отмечается в пресс-релизе телеканала, в новой картине «Сестра по наследству» задействованы Анна Дьяченко, Мария Аниканова, Александр Никитин и другие актеры.