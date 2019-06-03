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Британскую сценаристку высмеяли за незнание истории о Чернобыле

В ответ Карла Мари Свит обвинила авторов негативных комментариев в расизме.

Британскую сценаристку высмеяли за незнание истории о Чернобыле
Кадр из мини-сериала "Чернобыль" (2019)

Темнокожая сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит осталась в восторге от мини-сериала «Чернобыль». Однако большую часть постов в Twitter она посвятила проблемам кинокартины. Свит возмутило, что в сериале не сыграл ни один темнокожий актёр.

Сценаристка сослалась на слова создателя сериала, который объяснил, почему в «Чернобыле» актёры говорят с разными акцентами. По словам продюсера, акцент никак не влияет на передачу эмоций и исторических событий. Поэтому Свит предположила, что темнокожие актёры также могли бы сыграть в шоу.

Русские пользователи о критике "Чернобыля". Скриншот: twitter.com/karlamsweet
Русские пользователи о критике «Чернобыля». Скриншот: twitter.com/karlamsweet

Пост оказался неожиданно популярным среди русскоязычных пользователей. В комментариях Свит раскритиковали в том числе и на английском языке. Сценаристку обвинили в элементарном незнании истории. Карла Мари Свит в ответ упрекнула подписчиков в расизме и гомофобии.

«Конечно, я знаю, что в те времена в окрестностях Чернобыля не было темнокожих. Моё мнение заключалось в том, что для этой конкретной инсценировки событий, если акцент не имеет значения, цвет кожи тоже. Это не влияет на историю», – неубедительно оправдалась Карла Мари Свит.

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критика в соцсетяхобвинения в расизмеСериал "Чернобыль"
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Британскую сценаристку высмеяли за незнание истории о Чернобыле
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