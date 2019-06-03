Британскую сценаристку высмеяли за незнание истории о Чернобыле

Темнокожая сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит осталась в восторге от мини-сериала «Чернобыль». Однако большую часть постов в Twitter она посвятила проблемам кинокартины. Свит возмутило, что в сериале не сыграл ни один темнокожий актёр.

Сценаристка сослалась на слова создателя сериала, который объяснил, почему в «Чернобыле» актёры говорят с разными акцентами. По словам продюсера, акцент никак не влияет на передачу эмоций и исторических событий. Поэтому Свит предположила, что темнокожие актёры также могли бы сыграть в шоу.

Пост оказался неожиданно популярным среди русскоязычных пользователей. В комментариях Свит раскритиковали в том числе и на английском языке. Сценаристку обвинили в элементарном незнании истории. Карла Мари Свит в ответ упрекнула подписчиков в расизме и гомофобии.