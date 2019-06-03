Модели в красных плащах представили третий сезон сериала «Рассказ служанки»

Группа девушек в ярко-красных плащах и белых чепцах, появляющаяся в разных районах центра Москвы, вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы. Как выяснилось, этот перформанс стал частью рекламной акции, приуроченной к выходу третьего сезона популярного американского сериала «Рассказ служанки» 6 июня.

Как утверждают организаторы акции, онлайн-сервис Videomore, вдохновением для съемки послужила эстетика сериала — мрачная, но при этом захватывающая. Согласно сюжету кинокартины, служанки лишены прав и свобод. Более того, им запрещены даже такие простые действия, как смех, чтение, поездки в транспорте и прогулки.

В рамках фотопроекта от Videomore девушки, даже будучи в одинаковой униформе, предстают независимыми фигурами, не сломленными и не запуганными. Теперь они могут позволить себе все то, что раньше было под запретом.

«В фотопроекте Videomore служанки находятся в библиотеке, московском метро, играют в бадминтон, читают — делают то, что по сути они не могут и не должны делать по сюжету сериала «Рассказ служанки». Это некий вызов и напоминание о том, что женский дух — не сломить», — сказал арт-куратор проекта Александр Бланарь.

Напомним, что «Рассказ служанки» — это известный американский телесериал, снятый по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Первые серии вышли в эфир в апреле 2017 года и сразу же завоевали любовь зрителей по всему миру. Премьера второго сезона состоялась весной 2018 года, а новые серии третьего сезона российские телезрители увидят уже 6 июня, информирует пресс-служба Videomore.