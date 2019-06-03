Финал «Чернобыля»: зрителям сериала покажут суд над виновниками трагедии

Пятый эпизод даже в оригинальной версии получил русское название «Вечная память»

Подробности аварии на Чернобыльской АЭС, одной из самых страшных техногенных катастроф в истории, даже нашему, постсоветскому, нынешнему поколению были мало известны, а про Запад и говорить нечего. История эта вполне реальна, и то, что там происходило, было действительно страшно, тем и объясняется успех мини-сериала «Чернобыль», снятого НВО и по своим рейтингам сумевшего обойти даже легендарную «Игру престолов».

Российские зрители тоже всерьез увлеклись американским «Чернобылем». Кто-то начал смотреть его со дня выхода, кто-то, заинтересовавшись положительными отзывами друзей и знакомых, включил его лишь на прошлой неделе и за один раз «проглотил» первые четыре серии.

Заключительный, пятый по счету, эпизод мини-сериала, россияне смогут увидеть 4 июня. Мы уже посмотрели трейлер финала и готовы рассказать вам, что там будет показано.

«Вечная память»

В первых сериях мы узнали о том, что предшествовало трагедии, как произошел взрыв и как персонал станции, а также прибывшие им на помощь пожарные, военные, госчиновники и ученые боролись со страшными последствиями и пытались не допустить их масштабного распространения. В финале будет показана борьба за правду, которая развернулась примерно через год после описанных событий.

Сам трейлер начинается с того, что советского физика Ульяну Хомюк (Эмили Уотсон), которая в сериале является одним из вымышленных персонажей, вызывают для дачи показаний на судебном процессе, состоявшемся в июле 1987 года. Она, а также реальные герои — химик Валерий Легасов (Джаред Харрис) и партийный деятель Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) — готовы рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы мир узнал о том, что действительно произошло в Чернобыле и кто несет за это ответственность. Но они понимают, что сделать это будет непросто.

«В конце у нас будут злодеи, герой, у нас будет наша правда», — говорит Легасову человек, с которым он сидит в автомобиле.

Ошибки, погубившие множество жизней

Суд в этой серии, как и в настоящей истории, должен будет рассмотреть действия заместителя главного инженера АЭС Анатолия Дятлова (Пол Риттер), директора завода Виктора Брюханова (Кон О’Нилл) и главного инженера Николая Фомина (Эдриан Роулинз). По мнению экспертов, именно они в тот день совершили несколько роковых ошибок, все эти ошибки будут названы в ходе процесса.

«Для того, чтобы понять, что случилось той ночью, мы должны вернуться к самому первому критическому моменту. Было 28 минут после полуночи», — говорит Хомюк в трейлере.

Напомним, что взрыв на атомной электростанции прогремел в 01:23 МСК 26 апреля 1986 года. Анатолий Дятлов, находившийся в тот момент у пульта управления, очень долго отрицал, что рвануло в самом реакторе, в результате чего тот был полностью разрушен и огромная территория вокруг станции подверглась заражению.

Поведение Дятлова было очень странным, если учесть, что сам тоже получил огромную дозу радиации, от которой вполне мог умереть в течение месяца. Но он выжил и даже написал книгу под названием «Чернобыль: как это случилось». До своей смерти в 1995 году Дятлов продолжал утверждать, что виной всему – не ошибки персонала, а технические недоработки.

Ко многим смерть приходила не сразу

Щербина рассказывал суду о том, что «все началось с проверки безопасности», Хомюк, как свойственно женщине, описывала ужасы, творящиеся после взрыва.

«Они погибали, спасая друг друга, тушив пожары, ухаживая за ранеными».

Очевидно, из ее уст собравшиеся услышат историю Людмилы Игнатенко (Джесси Бакли) — жены пожарного Василия (Адам Нагаитис), который умер в мучениях через две недели после взрыва. Людмила в тот момент была беременна, но получила огромную дозу радиации, ухаживая за мужем в больнице, и ее ребенок прожил на этом свете всего пару часов.

В финале зрителям будут показаны и обстоятельства самоубийства академика Легасова. За переживаниями этого человека мы наблюдали в самой первой сцене первого эпизода — мы знаем, что он записывал свои мысли на аудиокассеты, и, записав последнюю, покончил с собой в своей квартире 27 апреля 1988 года, то есть на следующий день после второй годовщины катастрофы.

Фанаты сериала надеются, что авторам сценария удалось ознакомиться со всеми документальными свидетельствами гибели академика, и они смогли правдиво описать те чувства, что привели его, настоящего героя, к трагическому концу.

Где посмотреть 5 серию сериала «Чернобыль» (2019) онлайн

Напомним, что HBO начал показ мини-сериала «Чернобыль» 6 мая 2019 года. С тех пор в России новые серии выходили один раз в неделю по вторникам (вечером понедельника в США).

Увидеть 5 эпизод сериала, вы сможете утром 4 июня на сайте Amediateka Home of HBO или на партнерских сервисах. Их использование не бесплатно, однако в сети можно найти промокоды, предоставляющие право пользоваться всеми преимуществами сервисов в течение пробного периода.

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