«Свадьбы и разводы»: как съемочную группу закармливали тортами ради дублей

В понедельник, 3 июня, на Первом канале стартует премьера нового сериала.

У вас есть маленький, но стабильно развивающийся бизнес, любимый человек и железобетонные планы на будущее? Не знаете, как это развалить в один момент? Спросите у героини нового сериала «Свадьбы и разводы»! С такими вещами она справляется на отлично! Смотрите с 3 июня на Первом канале.

Владельцам бизнес-центров абсолютно все равно, кому сдавать офисные площади. Их не волнует, что порой соседями оказываются фирмы, чья деятельность совершенно противоположна. Так рядом оказалось небольшое свадебное агентство по устройству креативных торжеств и кабинет адвоката по бракоразводным делам.

Романтичная Женечка смотрит на мир сквозь розовые очки

Она устраивает молодоженам их главный день так, чтобы он запомнился на всю жизнь. Она искренне верит в чистую любовь и стакан воды на смертном одре. У нее у самой вскоре должна состояться свадьба — ее молодой человек Саша, кажется, лучший в мире мужчина. Все распланировано на годы вперед. Но однажды все выходит из-под контроля…

Пара, которая должна утвердить сценарий собственной свадьбы, по ошибке попадает в соседний офис и сталкивается с его циничным хозяином Марком. Марк уже давно работает адвокатом и каждый день видит, как вчерашние влюбленные во время бракоразводного дележа имущества готовы зубами грызть друг друга за серебряные ложечки.

Марк твердо знает, что его дело правое

Марк искренне верит в то, что он делает доброе дело, помогая людям обрести свободу от брачных уз. Его и самого не загнать под венец — он закоренелый холостяк и менять свою жизнь не собирается. Из-за него у пары, которая по ошибке попала к нему в офис, расстраивается свадьба. Женя знакомится с Марком, и вот тут-то все и начинается…

Сериал построен так, что в каждой его серии, помимо развивающихся между главными героями непростых отношений, показаны одна свадьба и один развод. Каждый случай уникален, ведь большинство случаев основаны на реальных событиях. Заодно можно будет увидеть, как свадебное агентство может развалить будущую семью, а адвокат по бракоразводным процессам, наоборот, укрепить, заставить передумать разводиться.

Как снимался сериал «Свадьбы и разводы»

Материал для сериала собирался практически четыре года. Единственное, что сделали сценаристы, — художественно обработали неприглядную реальность бракоразводных процессов. Свадьбы тоже не пришлось придумывать — все показанные в сериале торжества проходили на самом деле. И свадьба байкеров, и свадьба балерины, и свадьба олигарха в стиле «Великий Гэтсби» с нарядами 30-х годов.

А чего только стоит церемония, проводимая в лимузине из-за того, что невеста рожает прямо в нем? И в этой истории тоже нет ничего придуманного. По словам продюсера Алексея Моисеева, любой из зрителей найдет что-то близкое именно ему.

Актеру Антону Хабарову пришлось пообщаться с адвокатами, чтобы понять, как должен вести себя его герой. Нюансами профессии с ним делились специалисты одной из самых престижных компаний Москвы, и актер, по его словам, очень им благодарен, потому что многое из рассказанного вошло в фильм.

Режиссер проекта Вартан Акопян вспоминал, что актера на роль Марка искали долго и тяжело. Но когда просмотрели кандидатуру Антона Хабарова — выдохнули с облегчением. Он подошел к задуманному образу на все сто процентов. А вот актрису на роль наивной, но волевой Женечки долго искать не пришлось. Елена Николаева соответствовала героине идеально, так что у нее даже не было конкуренток.

Путь к съемочной группе лежит через желудок

Там, где свадьба, — там и свадебный торт. И на съемках торты не были муляжами. Для каждой серии под заказ готовилось уникальное лакомство. Так что и актеры, и съемочная группа объелись сладким на долгое время.

Ну и еще о сладком… В съемках приняла участие группа «Фрукты». Это музыканты, постоянно работающие в эфире программы «Вечерний Ургант».

Кто снимался в сериале «Свадьбы и разводы»

Кроме Елены Николаевой («Пока цветет папоротник») и Антона Хабарова («Закрытая школа», «Фетисов»), актерский состав порадует присутствием Ольги Тумайкиной («Женская лига»), Дмитрия Прокофьева («Папины дочки», «Воронины»), Антона Денисенко («Екатерина. Взлет», «Сладкая жизнь»).

Также в сериале снялась народная артистка России Ирина Розанова, на счету которой уже больше 140 киноролей. Анна Каменкова («Визит к минотавру», «Следствие ведут ЗнаТоКи»), еще один народный артист, Владимир Симонов (более 100 работ в кино, среди них «Духлесс-2», «Страна ОЗ» и другие). В общем, актерский состав звездный, и можно ожидать отличной игры.

О чем пойдет речь в сериале

Конечно же о любви, подлости, предательстве, скандалах, интригах и расследованиях! А куда же без этого всего? Зритель увидит, что даже самые железобетонные планы имеют свойство рушиться, когда в жизнь приходит настоящая любовь.

Да, Женя с Марком, изначально возненавидевшие друг друга, влюбятся. Но до счастливого конца им придется пройти вместе и порознь немало приключений. А как именно это будет происходить, вы сможете посмотреть уже сегодня, 3 июня на Первом канале.