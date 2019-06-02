Сериалы Премьера сериала «Ярмарка тщеславия»: история женщины, которая старается вырваться из мира нищеты
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Премьера сериала «Ярмарка тщеславия»: история женщины, которая старается вырваться из мира нищеты

Ольга Моисеева

На Первом канале в воскресенье, 2 июня, начинается показ британо-американского мини-сериала «Ярмарка тщеславия», снятого по знаменитому роману Уильяма Теккерея. Действие в сериале разворачивается на фоне наполеоновских войн.

Героиня Оливии Кук – Бетти – старается всеми силами вырваться из мира нищеты, чтобы попасть в высшие слои английского общества. На пути к своей цели она разбивает сердца и играет состояниями, пока не оказывается в ближайшем окружении самого Георга IV. 

Вечную историю борьбы за место под солнцем – историю Бетти Шарп – адаптировала автор сценария Гвинет Хьюз, режиссером всех 7 серий выступил Джеймс Стронг, известный по проекту «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». 

Гвинет Хьюз: «Я люблю эту книгу. Я люблю эту своевольную историю» 

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

Как рассказывает автор сценария Гвинет Хьюз, когда ей предложили адаптировать роман Теккерея, она, даже не дослушав фразу до конца, так обрадовалась, что закричала: «Дааааа!». 

Гвинет признается: «Мне нравятся эти колоритные персонажи. Мне нравится, как персонажи, созданные Теккереем, способны в один момент вас рассмешить, а в другой заставить испытывать чувство невероятной грусти. Мне нравится его смелость. И его умение удивлять. И, естественно, мне нравится Бекки». 

Одна из трудностей работы заключалась в том, чтобы «сжать» 800-страничный роман Теккерея до 7 серий телевизионного формата. Естественно, пришлось что-то исключить. Гвинет решила пожертвовать пространными описаниями родственников главных героев: «Моей целью было показать сущность «Ярмарки Тщеславия», проследить, под разными углами, за простой историей двух подруг. Одна из них родилась богатой, другая – бедной. Усердная работа и стечение обстоятельств меняют их жизни местами больше одного раза. Конец их истории незабываем и вызывает спектр эмоций». 

По словам Гвинет Хьюз, вопрос актуальности произведения ее не волновал: ведь в нем говорится о тех же проблемах, которые волнуют нас и сегодня«Прежде всего, здесь поднимаются такие вопросы, как: «Какой должна быть женщина?», «Зачем быть хорошим?», «Как можно не потерять душу в мире, где царят эгоистичность, тщеславие и меркантильность?». 

Джеймс Стронг: «Думаю, зрители получат большое удовольствие»

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

С момента последней экранизации романа Уильяма Теккерея прошло больше 20 лет. Режиссер Джеймс Стронг считает, что это достаточное время для того, чтобы создать новую версию: «Ярмарка тщеславия» — история сильной героини, которая не идет на компромиссы, она хочет быть на равных в обществе, в котором доминируют мужчины. Это очень похоже на происходящее с нами сейчас. Эта универсальная история сегодня кажется более актуальной, чем когда-либо». 

Режиссер очень положительно отозвался о работе, проделанной сценаристом Гвинет Хьюз: «Она искусно уместила огромный, размашистый роман в семи сериях». 

Оливию Кук, исполнившую главную роль, Стронг назвал «восходящей звездой мирового масштаба» и отметил, что очень рад был возможности с ней поработать: «Она полностью посветила себя роли Бекки Шарп, одной из крупнейших героинь в истории литературы. Она чудесна в этой роли, именно в ней она запомнится всей стране». 

Джеймс Стронг рассказал, что большинство сцен снимались в Лондоне, на тех самых улицах и площадях, которые описаны в романе. А в «роли» Брюсселя успешно выступил Будапешт с его уникальной архитектурой того времени – начала XIX века. 

Оливия Кук (Бекки Шарп): «Костюмер блестяще справился с задачей» 

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

По словам Оливии Кук, костюмер постарался сделать туалеты Бекки более светлыми и яркими по мере того, как она продвигается к вершинам высшего общества. «Костюмы меняют тебя на физическом и духовном уровне. Движения всегда достаточно сильно ограничены, потому что на тебе шляпа и шаль, которые ты боишься уронить. На запястьях у тебя висит ридикюль. Благодаря этому довольно быстро осознаешь мировоззрение героини и переносишься во времени», — поделилась актриса. 

Клаудия Джесси (Эмилия Седли): «Я разрыдалась, потому что не могла в это поверить»

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

Пройдя кастинг на роль подруги Бекки Шарп и узнав, что роль досталась ей, Клаудия Джесси была так счастлива и взволнована, что долго не могла ни с кем об этом говорить. 

По словам  актрисы, она тут же купила в букинистическом магазине роман Теккерея, чтобы перечитать его: «Книга рассказывает о жизни Бекки Шарп и ее подъему по иерархической лестнице. Рядом с ней ее лучшая подруга Эмилия Седли, за жизнью которой мы тоже следим. Подруги стартуют с разных уровней, переживают разительно разные путешествия, но в конце оказываются примерно в одном месте». 

Клаудия считает роман очень современным: как раньше, так и сейчас люди оценивают друг друга по внешним признакам, не трудясь заглядывать в душу, только раньше для этого были балы и приемы, а сегодня – лайки в социальных сетях.  

Джонни Флинн (Уильям Доббин): «Мне было приятно играть героя, которому я сочувствую» 

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

Как признался Джонни Флинн, его жизнь была похожа на жизнь его героя: «Доббин — сын бакалейщика, учившийся в школе за казенный счет. Он рад тому, что имеет. Я понимаю его, потому что и сам учился в частной школе за счет государства. Когда я рос, у нас не было лишних денег и красивого дома. Собственно, дома не было вовсе. Мы снимали жилье в тех городах, где работал отец». 

Актер считает своего героя настоящим рыцарем. Он любит Эмилию, а она не подозревает о его чувствах, и тогда он делает все для того, чтобы поддержать ее брак с Джорджем: «Его моральные принципы требуют, чтобы он не мешал Джорджу и Эмилии, несмотря на его собственные чувства к ней. Поэтому он принимает решение сделать так, чтобы они были счастливы вместе.

 Я думаю, что именно такова безответная любовь. Это не настоящая любовь в здоровом смысле слова. Это болезненное чувство, которое не дает человеку уснуть всю ночь. И оно никак не связано с тем человеком, которого таким образом любят. Это вопрос собственных ощущений». 

Как и другие участники проекта, Джонни Флинн убежден в современности романа: «Ярмарка тщеславия» рассказывает о превратностях богатства и честолюбия. Здесь вы найдете ошибки, которые люди допускают в погоне за деньгами, состоянием и славой — вещами, которых в реальном мире не существует. Это парадокс современного мира, и это, безусловно, актуально на настоящий момент». 

Том Бейтман (Родон Кроули): «Все мы – кусочки большой головоломки, которой является роман» 

Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».
Кадр из сериала «Ярмарка тщеславия».

Том Бейтман рассказал, что очень много времени было потрачено на масштабные съемки с участием сотен статистов.  

Актер уверен, что «Ярмарка тщеславия» будет очень интересна современному зрителю: «Причина того, что «Ярмарка тщеславия» до сих пор интересна зрителям, заключается в том, что роман рассказывает о нарциссизме, честолюбии и о тех жертвах, на которые люди готовы пойти, чтобы пробиться на определенный уровень в обществе. О том, какими моральными принципами они готовы поступиться, чтобы забраться повыше. Каждый персонаж хочет оказаться ближе к вершине пищевой цепи». 

Герой Тома Бейтмана – Родон Кроули – по своей сути нарушитель правил. Поначалу он хочет просто развлечься с Бекки, считая ее красивой игрушкой, а потом безумно влюбляется, осознав, что она очень умная и удивительная девушка. Актер очень высоко оценил работу своей партнерши по сериалу, Оливии Кук: «Оливия прекрасна. В роли Бекки она очень находчивая, живая и просто удивительная. Мы знали, что нам придется стать товарищами, поскольку у нас столько общих сцен. И очень скоро мы стали своего рода командой. У меня остались только хорошие впечатления». 

Огромное впечатление на актера произвели съемки битвы при Ватерлоо. Ослепительная красная форма, в которую были одеты артисты и статисты, придавала сценам боя нечто угрожающее и мощное.  

Нам остается только предвкушать удовольствие от просмотра такого масштабного сериала, повествующего о вечных ценностях и вечных проблемах человечества. 

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Тэги:

Джеймс СтронгДжонни ФлиннКлаудиа ДжессиОливия КукТомм Бейтманярмарка тщеславия
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