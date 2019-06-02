Премьера сериала «Ярмарка тщеславия»: история женщины, которая старается вырваться из мира нищеты

На Первом канале в воскресенье, 2 июня, начинается показ британо-американского мини-сериала «Ярмарка тщеславия», снятого по знаменитому роману Уильяма Теккерея. Действие в сериале разворачивается на фоне наполеоновских войн.

Героиня Оливии Кук – Бетти – старается всеми силами вырваться из мира нищеты, чтобы попасть в высшие слои английского общества. На пути к своей цели она разбивает сердца и играет состояниями, пока не оказывается в ближайшем окружении самого Георга IV.

Вечную историю борьбы за место под солнцем – историю Бетти Шарп – адаптировала автор сценария Гвинет Хьюз, режиссером всех 7 серий выступил Джеймс Стронг, известный по проекту «Юнайтед. Мюнхенская трагедия».

Гвинет Хьюз: «Я люблю эту книгу. Я люблю эту своевольную историю»

Как рассказывает автор сценария Гвинет Хьюз, когда ей предложили адаптировать роман Теккерея, она, даже не дослушав фразу до конца, так обрадовалась, что закричала: «Дааааа!».

Гвинет признается: «Мне нравятся эти колоритные персонажи. Мне нравится, как персонажи, созданные Теккереем, способны в один момент вас рассмешить, а в другой заставить испытывать чувство невероятной грусти. Мне нравится его смелость. И его умение удивлять. И, естественно, мне нравится Бекки».

Одна из трудностей работы заключалась в том, чтобы «сжать» 800-страничный роман Теккерея до 7 серий телевизионного формата. Естественно, пришлось что-то исключить. Гвинет решила пожертвовать пространными описаниями родственников главных героев: «Моей целью было показать сущность «Ярмарки Тщеславия», проследить, под разными углами, за простой историей двух подруг. Одна из них родилась богатой, другая – бедной. Усердная работа и стечение обстоятельств меняют их жизни местами больше одного раза. Конец их истории незабываем и вызывает спектр эмоций».

По словам Гвинет Хьюз, вопрос актуальности произведения ее не волновал: ведь в нем говорится о тех же проблемах, которые волнуют нас и сегодня: «Прежде всего, здесь поднимаются такие вопросы, как: «Какой должна быть женщина?», «Зачем быть хорошим?», «Как можно не потерять душу в мире, где царят эгоистичность, тщеславие и меркантильность?».

Джеймс Стронг : «Думаю, зрители получат большое удовольствие»

С момента последней экранизации романа Уильяма Теккерея прошло больше 20 лет. Режиссер Джеймс Стронг считает, что это достаточное время для того, чтобы создать новую версию: «Ярмарка тщеславия» — история сильной героини, которая не идет на компромиссы, она хочет быть на равных в обществе, в котором доминируют мужчины. Это очень похоже на происходящее с нами сейчас. Эта универсальная история сегодня кажется более актуальной, чем когда-либо».

Режиссер очень положительно отозвался о работе, проделанной сценаристом Гвинет Хьюз: «Она искусно уместила огромный, размашистый роман в семи сериях».

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Оливию Кук, исполнившую главную роль, Стронг назвал «восходящей звездой мирового масштаба» и отметил, что очень рад был возможности с ней поработать: «Она полностью посветила себя роли Бекки Шарп, одной из крупнейших героинь в истории литературы. Она чудесна в этой роли, именно в ней она запомнится всей стране».

Джеймс Стронг рассказал, что большинство сцен снимались в Лондоне, на тех самых улицах и площадях, которые описаны в романе. А в «роли» Брюсселя успешно выступил Будапешт с его уникальной архитектурой того времени – начала XIX века.

Оливия Кук (Бекки Шарп) : « Костюмер блестяще справился с задачей»

По словам Оливии Кук, костюмер постарался сделать туалеты Бекки более светлыми и яркими по мере того, как она продвигается к вершинам высшего общества. «Костюмы меняют тебя на физическом и духовном уровне. Движения всегда достаточно сильно ограничены, потому что на тебе шляпа и шаль, которые ты боишься уронить. На запястьях у тебя висит ридикюль. Благодаря этому довольно быстро осознаешь мировоззрение героини и переносишься во времени», — поделилась актриса.

Клаудия Джесси (Эмилия Седли ) : «Я разрыдалась, потому что не могла в это поверить»

Пройдя кастинг на роль подруги Бекки Шарп и узнав, что роль досталась ей, Клаудия Джесси была так счастлива и взволнована, что долго не могла ни с кем об этом говорить.

По словам актрисы, она тут же купила в букинистическом магазине роман Теккерея, чтобы перечитать его: «Книга рассказывает о жизни Бекки Шарп и ее подъему по иерархической лестнице. Рядом с ней ее лучшая подруга Эмилия Седли, за жизнью которой мы тоже следим. Подруги стартуют с разных уровней, переживают разительно разные путешествия, но в конце оказываются примерно в одном месте».

Клаудия считает роман очень современным: как раньше, так и сейчас люди оценивают друг друга по внешним признакам, не трудясь заглядывать в душу, только раньше для этого были балы и приемы, а сегодня – лайки в социальных сетях.

Джонни Флинн (Уильям Доббин ) : «Мне было приятно играть героя, которому я сочувствую»

Как признался Джонни Флинн, его жизнь была похожа на жизнь его героя: «Доббин — сын бакалейщика, учившийся в школе за казенный счет. Он рад тому, что имеет. Я понимаю его, потому что и сам учился в частной школе за счет государства. Когда я рос, у нас не было лишних денег и красивого дома. Собственно, дома не было вовсе. Мы снимали жилье в тех городах, где работал отец».

Актер считает своего героя настоящим рыцарем. Он любит Эмилию, а она не подозревает о его чувствах, и тогда он делает все для того, чтобы поддержать ее брак с Джорджем: «Его моральные принципы требуют, чтобы он не мешал Джорджу и Эмилии, несмотря на его собственные чувства к ней. Поэтому он принимает решение сделать так, чтобы они были счастливы вместе.

Я думаю, что именно такова безответная любовь. Это не настоящая любовь в здоровом смысле слова. Это болезненное чувство, которое не дает человеку уснуть всю ночь. И оно никак не связано с тем человеком, которого таким образом любят. Это вопрос собственных ощущений».

Как и другие участники проекта, Джонни Флинн убежден в современности романа: «Ярмарка тщеславия» рассказывает о превратностях богатства и честолюбия. Здесь вы найдете ошибки, которые люди допускают в погоне за деньгами, состоянием и славой — вещами, которых в реальном мире не существует. Это парадокс современного мира, и это, безусловно, актуально на настоящий момент».

Том Бейтман ( Родон Кроули ) : «Все мы – кусочки большой головоломки, которой является роман»

Том Бейтман рассказал, что очень много времени было потрачено на масштабные съемки с участием сотен статистов.

Актер уверен, что «Ярмарка тщеславия» будет очень интересна современному зрителю: «Причина того, что «Ярмарка тщеславия» до сих пор интересна зрителям, заключается в том, что роман рассказывает о нарциссизме, честолюбии и о тех жертвах, на которые люди готовы пойти, чтобы пробиться на определенный уровень в обществе. О том, какими моральными принципами они готовы поступиться, чтобы забраться повыше. Каждый персонаж хочет оказаться ближе к вершине пищевой цепи».

Герой Тома Бейтмана – Родон Кроули – по своей сути нарушитель правил. Поначалу он хочет просто развлечься с Бекки, считая ее красивой игрушкой, а потом безумно влюбляется, осознав, что она очень умная и удивительная девушка. Актер очень высоко оценил работу своей партнерши по сериалу, Оливии Кук: «Оливия прекрасна. В роли Бекки она очень находчивая, живая и просто удивительная. Мы знали, что нам придется стать товарищами, поскольку у нас столько общих сцен. И очень скоро мы стали своего рода командой. У меня остались только хорошие впечатления».

Огромное впечатление на актера произвели съемки битвы при Ватерлоо. Ослепительная красная форма, в которую были одеты артисты и статисты, придавала сценам боя нечто угрожающее и мощное.

Нам остается только предвкушать удовольствие от просмотра такого масштабного сериала, повествующего о вечных ценностях и вечных проблемах человечества.