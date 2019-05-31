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Звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер сыграет в саге об адмиральской семье

Актер снимется в сериале «Андреевский флаг», который выйдет на Первом канале.

Звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер сыграет в саге об адмиральской семье
Дмитрий Миллер сыграет сына адмирала в сериале "Андреевский флаг". Фото: Global Look Press

Дмитрию Миллеру, известному зрителю по сериалу «Склифосовский», досталась одна из главных ролей в проекте «Андреевский флаг». По сюжету актер воплотит на экране образ сына адмирала. Сериал затронет такие темы, как семейная драма, военный долг и честь.

Для того, чтобы лучше понять своего персонажа, актер проштудировал военную литературу, он также собирается поговорить с офицерами-подводниками. Не последнюю роль в подготовке сыграет и личный опыт прохождения службы Дмитрия в армии.

Съемки будут проходить в Калининградской области. В кадре задействуют военные корабли и подводные лодки.

Стоит отметить, что автором костюмов в сериале выступит знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин, у которого уже был опыт создания формы для сухопутных войск и военно-морского флота.

Партнерами Дмитрия Миллера по съемочной площадке выступят такие звезды, как Юрий Стоянов, Елена Проклова и другие.

Сериал «Андреевский флаг» выйдет на Первом канале уже этой осенью.

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Звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер сыграет в саге об адмиральской семье
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