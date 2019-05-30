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Не читая сценарий: Мерил Стрип вслепую согласилась играть в сериале «Большая маленькая ложь»

Актриса призналась, что удивила подобным решением своих агентов.

Не читая сценарий: Мерил Стрип вслепую согласилась играть в сериале «Большая маленькая ложь»
Мерил Стрип Фото: Globallookpress

Мерил Стрип сделала необычное признание. Одна из самых знаменитых актрис с мировым именем рассказала, что согласилась на работу в последнем проекте — сериале «Большая маленькая ложь», не читая сценарий.

Как сообщает Variety, актриса сразу дала свое согласие на роль в сериале.

«Мои агенты спрашивали меня: «Как?! Разве вы не хотите сперва прочитать его?» И я ответила: «Нисколько»», — со смехом заявила Стрип.

Сериал «Большая маленькая ложь» — один из самых успешных проектов телеканала HBO. Сюжет шоу базируется на одноименном романе Лианы Мориарти. Главные роли в нем исполнили Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зоуи Кравитц и другие известные актеры.

Первый сезон вышел в 2017 году и имел оглушительный успех. Годом позднее телеканал анонсировал съемки второго сезона, который выйдет на экраны уже этим летом. Собственно, на фоне успеха проекта к нему и присоединилась Мерил Стрип. Тем более в нем задействованы актрисы высшей голливудской пробы. Поэтому и удивляться уверенному согласию Стрип на роль, даже без прочтения сценария, наверное, не стоит.

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HBOБольшая маленькая ложьМерил Стрип
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Не читая сценарий: Мерил Стрип вслепую согласилась играть в сериале «Большая маленькая ложь»
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