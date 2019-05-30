Сериал «Чернобыль» превзошел в рейтинге популярности «Игру престолов» и «Во все тяжкие»

Американскому сериалу «Чернобыль» удалось занять первую строчку рейтинга телешоу всех времен. Проект получил высший зрительский балл — 9,6. «Серебро» досталось «Планете Земля 2″.

Третье место с 9,4 очками разделили сразу несколько проектов: «Планета Земля», «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Братья по оружию».

Проекты «Прослушка» и «Наша планета» заняли четвертое место с 9,3 баллами, а замкнули топ-10 «Космос: Одиссея через пространство и время» и «Голубая планета» с 9,2 очками. Всего в рейтинге 250 сериалов.

«Клан Сопрано», «Аватар: Легенда об Аанге» и «Шерлок» оказались во второй десятке лучших сериалов в истории. «Настоящий детектив», «Фарго» и «Бэтмен» — в третьем, «Черное зеркало», «Гордость и предубеждение», «Друзья» — в четвертом, «Очень странные дела», «Твин Пикс» — в пятом, «Острые козырьки» и «Рим» — в шестом.

«Симпсоны» и «Доктор Хаус» вошли в седьмой десяток, «Корона» заняла 88 место, «Секретные материалы» — 92, а «Аббатство Даунтон» — 94.

«Карточный домик» занял лишь 197-ю строчку, «Форс-мажоры», где играла Меган Маркл, 230-ю, а «Дживс и Вустер» с Хью Лори и Стивеном Фрайем — 245-ю, говорится на сайте International Movie Data Base.

Напомним, что первая серия «Чернобыля» вышла 6 мая. Сериал состоит из пяти эпизодов. Сюжет повествует о взрыве, который произошел 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.