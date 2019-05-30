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Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов»

Актриса честно ответила на вопрос о спин-оффах сериала.

Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов»
Софи Тернер Фото: Eastnews

Поклонники «Игры престолов» оказались не готовы к тому, что шоу, длившееся восемь лет, подошло к концу. Фанаты постоянно спрашивают актеров сериала, можно ли надеяться на продолжение.

В то время как большинство звезд «Игры престолов» отвечают уклончиво, Софи Тернер решила внести ясность в этот вопрос. Исполнительница роли Сансы Старк призналась, что возвращение к роли королевы Севера стало бы для нее большой травмой. Настало время двигаться дальше.

«Мне кажется, я окончательно готова попрощаться с Сансой, время пришло. Мы закончили с ней на очень хорошей ноте, расстаться сейчас было бы правильно. И я чувствую, что сыграй я ее снова, это стало бы серьезной травмой», — приводит слова знаменитости Sky News.

В то же время она отметила, что это были прекрасные годы и она рада, что попала на съемки сериала.

Стоит отметить, что вопросы о спин-оффе возникли не на пустом месте. На прошлой неделе в интервью E! Софи Тернер и Мэйси Уильямс сами заговорили о возможной экранизации продолжения истории, посвященной сестрам Старк.

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Софи Тернер рассказала о возможности продолжения «Игры престолов»
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