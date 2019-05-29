Сценаристы «Игры престолов» объяснили, как Арья убила Короля Ночи

Многим поклонникам не понравился как сам сюжетный поворот, так и его исполнение.

Финальный 8 сезон «Игры престолов» стал одним из самых ожидаемых сериалов по всему миру. Его посмотрело рекордное количество зрителей, при этом многие фанаты не скрывали разочарование от концовки эпопеи. Множество сюжетных нестыковок поклонники заметили в третьей серии. Особенно бросалась в глаза неожиданная и нелогичная смерть Короля Ночи.

В Сети возмущались не только самим решением сценаристов сделать Арью убийцей главного древнего зла сериала, но и то, как это было сделано. Многих зрителей смущало, что маленькая девочка смогла прыгнуть на несколько метров, мгновенно приблизившись к Королю Ночи.

Чтобы развеять опасения фанатов, продюсер Брайан Когнан зачитал отрывок из сценария 3-й серии 8-го сезона, где Арья побеждает предводителя белых ходоков. Девушка из семейства Старков смогла оказаться рядом с противником, потому что пробралась сквозь трупы оживших мертвецов и павших в бою соратников.

«Что-то летит из тьмы: Арья. Она прыгает с груды мертвых воинов и вонзает кинжал в броню Ночного Короля. Ночной Король разрушается», – передаёт слова сценариста портал NME.

После убийства Короля Ночи Арья Старк по праву считается самым массовым убийцей среди людей за все сезоны «Игры престолов». Обогнать её смог только Дракон Дрогон, которым повелевала Дейенерис, сжигая Королевскую Гавань.