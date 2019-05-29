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Во время съемок «Игры престолов» Кит Харингтон лечился от невроза и пристрастия к алкоголю

Звезда сериала прошел курс реабилитации в роскошном оздоровительном центре Privé-Swiss в Коннектикуте.

Во время съемок «Игры престолов» Кит Харингтон лечился от невроза и пристрастия к алкоголю
Кит Харингтон Thierry Le Fouille/ZUMAPRESS.com (globallookpress.com)

Месяц назад 32-летний британский актер Кит Харингтон, звезда сериала «Игра престолов», приехал на лечение в роскошный оздоровительный центр Privé-Swiss в Коннектикуте, где прошел курс лечения от невроза и алкогольной зависимости.

«Кит решил использовать этот перерыв в своем графике как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре для работы над некоторыми личными проблемами», — рассказал изданию Daily Mail публицист актера.

В месяц пациенты этого частного медицинского учреждения платят более 120 тысяч долларов. Они могут покидать пределы центра, это было позволено и Киту. Так что поклонники звезды смогли увидеть его в одном из книжных магазинов 19 мая. При этом персоналу он рассказывал, что проводит здесь отпуск.

По словам источника, артиста поддерживает жена Роуз, а близкие и друзья Харингтона уверены, что сейчас ему нужен мир и покой. Ведь продолжительные съемки в хите компании HBO сильно ударили по Киту. Практически молниеносно он прошел путь от неизвестного никому артиста до звезды мировой величины, что, естественно, отразилось и на его эмоциональном состоянии.

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Во время съемок «Игры престолов» Кит Харингтон лечился от невроза и пристрастия к алкоголю
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