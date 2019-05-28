Эмилия Кларк надеется на сувенир со съемочной площадки «Игры престолов»

Актриса отметила, что до сих пор чувствует опустошенность после завершения съемок.

Поклонники «Игры престолов» понемногу начинают остывать после событий последних серий шоу, а актеры еще только учатся жить без проекта, которому посвятили годы.

Исполнительница одной из главных ролей Эмилия Кларк признается, что до сих пор чувствует пустоту и скучает по работе в шоу.

«Так много событий произошло за эти десять лет. Я стала женщиной на съемочной площадке. То есть мне, конечно, было 23, но боже мой, я была совсем девчонка», — рассказала она журналисту Variety.

По словам Кларк, она до сих пор не может смириться с тем, что попрощалась с ролью матери драконов.

«Иногда я останавливаюсь и думаю: кто я? Где мои драконы?!» — со смехом заявила она.

Отвечая на вопрос, забрала ли она памятный сувенир с площадки, как ее коллеги, Кларк ответила, что была настолько взволнована, что забыла об этом. Но очень рассчитывает, что реквизиторы подарят ей бутафорское яйцо дракона.