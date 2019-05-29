В городе Мертвых 13 Белых ходоков могут вырастить нового Короля Ночи

Мы поразмышляли, о чем можно снять сиквел о самом одиозном персонаже «Игры престолов» Короле Ночи

При всей нелогичности и незаконченности множества сюжетных линий ставшего культовым сериала «Игра Престолов» особое возмущение и недоумение фанатов вызывает скомканная и нелепо оборванная судьба самого одиозного персонажа телесаги — Короля Ночи.

Действительно, вывод главного антагониста из повествования состоялся внезапно и странно. Самый охраняемый, в огне не горящий, практически недосягаемый ни для кого многие тысячи лет становится глупой жертвой появившейся из ниоткуда Арьи. Правда, что ли?

По поводу нападения Арьи осталась масса вопросов

Как она прошла незамеченной сквозь полчища мертвых, явившихся вместе с предводителем к Чардреву за Браном? Мертвые же чуют живых, должны были бы среагировать, даже если бы они и не увидели Арью. Куда смотрела охрана?

А куда, простите, подевалась пресловутая сила и ловкость Короля Ночи? Он бросил ледяное копье в Визериона с такой силищей, что оно пролетело чуть ли не километр и проткнуло толстую драконью шкуру. Неужели он не мог расплющить Арью одним движением? Тем не менее, Арья осталась не только жива, но и невредима.

Возможно, Король Ночи уже умирал

Да, вопросов осталось много. Но среди них есть один, ответ на который дает надежду на возвращение Короля Ночи. Этот вопрос касается прошлого. Ведь известно, что Белые Ходоки уже приходили к стене.

Судя по характеру их атак, они в прошлом не ушли бы просто так – их нужно было бы уничтожить полностью, как это произошло в сериале. Иначе они с тупым упрямством лезли и лезли бы в драку, штурмуя Стену в стиле Одичалых или методично разрушая ее.

Но каким-то образом защитникам Стены удалось победить армию мертвых. Значит, когда-то Король Ночи уже был убит и, возможно, уже не единожды. Но кто же тогда ведет мертвецов в следующий поход?

И тут мы возвращаемся к младенцам Крастера

Эта тема так и не была раскрыта полностью, так что для нее есть масса путей развития в будущем сиквеле «Игры Престолов». Например, можно предположить, что Король Ночи пытался создать преемника или перенести часть себя в новое тело, зная, что его ждет.

Ну, а судя по тому, что детей и подростков среди сторонников Короля Ночи замечено не было, можно предположить, что далеко в снегах есть некий город Мертвых, где те самые 13 Белых ходоков, которые присутствовали при перерождении младенца, растят его для будущих походов.

Скажете, что Белые Ходоки и армия мертвых погибли со смертью Короля Ночи? Но ведь когда Король воздевал руки и призывал мертвых возродиться в вихтов, не восставали все мертвые мира, а только те, кто был в непосредственной близости от места событий.

Так почему же со смертью Короля должны погибнуть все Белые Ходоки и вихты, находящиеся в сотнях километров от него? Тем более, если младенец Крастера был обращен не просто так. Вполне возможно, что Король Ночи не просто бродилка, а все-таки высокоорганизованный организм с чувством самосохранения и понятиями о стратегии и государственности. А значит, где-то у него есть столица и чиновничий аппарат, обеспечивающий будущее мира Мертвых.

Но все может быть и по-другому

Вообще, вся эта кровавая бойня между мертвыми и живыми после того, как Король Ночи не сгорел в драконьем пламени, стала напоминать внутрисемейную разборку Таргариенов. Тут можно вспомнить еще и о символизме, который наверняка был показан не зря.

При создании Детьми Леса Короля Ночи, вокруг Чардрева, где проходил обряд, были выложены каменные спирали. Король Ночи, захвативший замок Последний очаг, убивает маленького лорда Неда Амбера и устраивает на стене инсталляцию из ожившего мертвеца и выложенных вокруг по спирали рук и ног. А если посмотреть на герб Таргариенов, то можно увидеть, что дракон на нем изображен тоже в виде спирали.

Осталось только вспомнить, кто из Таргариенов остался в живых и ушел с одичалыми за стену, хоть сослан был в Дозор. Что будет с Джоном Сноу и куда его заведут путешествия в снегах – прекрасный сюжет для полноценного сиквела.

Так быть или не быть сиквелу «Игры Престолов», посвященному Королю Ночи?

Скорее всего, быть. Король Ночи стал самым интересным персонажем для фанатов. Ни об одном из героев сериала не говорят больше, чем о нем. Обсуждают его появление, его прошлое, сказки старой Нэн, легенды Детей Леса и Первых людей…

Очень многие не верят, что Король Ночи исчез навсегда, вот так, без объяснений. Почему они с Браном в последней сцене смотрели друг на друга как родные? Почему замешкался Король Ночи, раз пришел убить Брана? Почему не убил Арью еще на подлете? Не Джон ли это?

Скорее всего, ответы на эти вопросы мы получим после того, как снимут сиквел о Короле Ночи. И можно почти не сомневаться: снимут. Слишком уж много вопросов авторы оставили открытыми для зрителей.