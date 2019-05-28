Их дозор окончен: вышел трогательный документальный фильм о съемках «Игры престолов»

Зрители увидели «Короля Ночи» без грима и настоящие слёзы Кита Харингтона

Когда закончилась «Игра престолов», многие критиковали ее сценаристов за неожиданную развязку, которая фанатам пришлась не по вкусу. Они даже составили петицию с требованием переснять восьмой сезон сериала, и на сегодняшний день ее подписали более полутора миллиона человек.

Рейтинги сериала, тем не менее, зашкаливали, а потому канал НВО вряд ли огорчился из-за недовольства зрителей. 26 мая в качестве бонуса он выпустил документальный фильм «Игра престолов. Последний дозор» и, возможно, после просмотра этой киноленты длиною в 1 час 48 минут сердца многих недовольных оттают.

Ведь они увидят, какой колоссальный труд была проделан всеми участниками съемок финального сезона, увидят, что в каждую сцену люди вкладывали свою душу, они действительно жили сериалом, а не просто выполняли свою работу.

Сценарий восьмого сезона всех шокировал

В фильме, режиссером которого стала Джини Финлэй, показали всё с самого начала — с того момента, когда все актеры, сценаристы и режиссеры собрались за одним большим столом и начали читать сценарий. Мы видим, с каким сожалением, будто извиняясь, Эмилия Кларк посмотрела на исполнителя роли лорда Вариса, когда зачитала свою реплику со смертным приговором.

Все замерли и в тот момент, когда был озвучен сценарий поистине героической гибели Джораха Мармонта. Финальный для Матери Драконов эпизод, где ее убивает Джон Сноу, и вовсе заставил Кита Харингтона прослезиться.

Каждый из актеров стал частью истории

Кто-то из нас мечтал, чтобы в борьбе за железный трон победу одержала Дейенерис Таргариен, кто-то болел за Станниса Баратеона, другие восхищались членами дома Старков. Все без исключения главные герои вызывали у зрителей какие-то эмоции — от любви до отвращения. Но дело в том, что помимо главных героев в сериале снялось несколько тысяч статистов, на которых мы не обращали внимания. А ведь они точно так же старались, выкладывались по полной, и каждый был счастлив принять хоть какое-то участие в создании легендарной саги.

К примеру, бородатый североирландский парень играл одного из стражников Джона Сноу. Роль проходная и ничем не примечательная, однако актер в интервью режиссеру «Последнего дозора» рассказал, что безумно горд проделанной работой, тем, что имел честь поработать с Китом Харингтоном и другими звездами.

«Это были лучшие пять лет моей жизни. Я буду скучать, я буду всегда об этом помнить. Это лучшее, что я когда-либо делал», — признается актер.

Бойцы невидимого фронта

Съемки сериала велись в основном в Белфасте. Было холодно и непривычно, но люди превозмогали дискомфорт и работали на результат. Членам съемочной группы на протяжении полутора месяцев приходилось спать лишь днем из-за битвы за Винтерфелл, происходившей в темное время суток.

Немало беспокойства доставляли фанаты, пытавшиеся выведать сюжет восьмого сезона.

«Я вчера вымотался и не задернул шторы. Это я зря. Вылез из душа, а мимо пролетел долбаный дрон», — рассказывал Кит своей партнерше по сериалу Эмилии Кларк и гримерам, которые в тот момент работали над их внешностью.

Кстати, именно гримерам, костюмерам, декораторам, каскадерам, специалистам по спецэффектам, компьютерной графике и прочим «бойцам невидимого фронта» мы обязаны тем, что в сериале настолько точно изображена эпоха, близкая по своему виду к Средневековой Европе.

Осознавая большую ответственность, они старательно создавали здания и улицы, драконов, горящие рвы, вихтов, Белых Ходоков и всё остальное, без чего «Игру престолов» трудно даже представить.

Короля Ночи сыграл тренер каскадеров

Что ни говори, а гримерам в восьмом сезоне пришлось изрядно потрудиться, работая над образами нежити, раненых и убитых людей.

Если исполнительнице роли Дейенерис перед съемками приходилось лишь надевать парик, то создание маски Короля Ночи требовало куда более серьезных усилий гримеров.

Эту роль в восьмом сезоне сыграл выходец из Чехословакии Владимир «Фурдо» Фурдик — тренер каскадеров, проработавший в этой области целых 33 года. Он был очень удивлен, когда получил предложение сыграть одну из главных ролей.

«Он позвонил и спросил, хочу ли я быть Королем Ночи. А я не расслышал «ночи», услышал только «королем». И сказал, что могу быть любым королем, не волнуйтесь», — вспоминает Влад.

По его словам, маска персонажа очень влияет на самого актера. В трейлер гримеров он заходил с шутками, счастливый, но затем «шаг за шагом переходил на темную сторону». Пытался вжиться в роль и понять своего героя.

«Я думаю, что он злится. Он не хочет быть Королем Ночи. Дети Леса его изменили и он думает: «Что ж, если вы хотите Короля Ночи, ладно, теперь я вас убью»».

Влад также признался, что ему не очень понравилась идея убийства Короля Ночи юной Арьей Старк. По его мнению, можно было бы сделать так, чтобы в главного злодея сериала метнул нож Бран.

Искусственная кровь и настоящие слезы

Если кровь на съемочной площадке была фальшивой, то слезы частенько оказывались самыми настоящими.

Один из режиссеров картины, Дэвид Наттер, рос в неполной семье — когда ему было полтора года, отец погиб в автомобильной аварии, и матери пришлось воспитывать сына в одиночку. Она думала, что Дэвид будет заниматься музыкой, но тому очень нравилось влиять на окружающих с помощью эмоций, и он пошел в режиссеры.

На площадке Наттер всегда находил нужные слова для того, чтобы создать правильную атмосферу в той или иной сцене. Это благодаря ему Софи Тернер по-настоящему рыдала над телом Теона Грейджоя, а Дени оплакивала Джораха Мармонта, отдавшего за нее свою жизнь.

Немало слез было пролито и в конце съемочного процесса. Кит Харрингтон опять расплакался — на этот раз после того, как Д. Б. Уайсс сообщил, что последняя сцена с его участием снята.

«Десять лет назад ты вошел в кабинет Нины Голд 12-летним. И вот мы здесь. Теперь твой дозор окончен. И это был отличный дозор. Для нас, для этих людей, для многих по всему миру. Спасибо за то, что был Джоном Сноу и еще больше — за то, что был собой», — сказал Уайсс.

Кита, стоящего в окружении операторов и статистов, эта речь очень растрогала.

«У меня сердце разрывается. Обожаю этот сериал. Больше всего на свете. Для меня это не было работой. Это моя жизнь. Это всегда будут самые крутые годы моей жизни. И вы все были моей семьей, обожаю вас за это. Спасибо вам большое», — признался актер, вытирая слезы.

Где посмотреть фильм «Игра престолов. Последний дозор» онлайн

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