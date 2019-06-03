Новый сезон сериала «САШАТАНЯ»: Саша выплатит ипотеку, но его отца-олигарха посадят

Долгожданная премьера канала ТНТ расскажет о жизни Сергеевых, на которых внезапно обрушилось наследство Сильвестра Андреевича. Фильм стартует с 3 июня.

Саша и Таня отметили чугунную свадьбу — пара вместе уже шесть лет. Отношения супругов стали еще крепче, и теперь они убеждены, что их кораблик любви сделан из железобетона и точно не разобьется о быт. Жизнь кипит, Сергеевы наслаждаются настоящим, открывая новые грани возможностей.

Конец ипотечного рабства, но Сильвестр Андреевич оказывается в тюрьме

Саша Сергеев наконец-то освобождается от оков ипотечного рабства. Главе семьи удается досрочно погасить кредит. Теперь семья дышит полной грудью и, кажется, счастлива. Но радость Саши внезапно омрачает неприятное событие. Кто-то подставил олигарха Сильвестра Андреевича, и он оказывается в тюрьме.

Отцовский капитал в опасности. В любой момент можно лишиться миллиардов, заработанных непосильным трудом. Наследник состояния только один — Саша Сергеев. Реальность жестока. Ему предстоит мобилизоваться и спасти отцовские деньги, хотя он никогда не мечтал об этом богатстве.

Саша решает вести двойную жизнь

Саша не рискует признаться коллегам, что теперь он несметно богат. Сергеев продолжает работу в офисе и ведет двойную жизнь. Утром — быстрый завтрак, и вот уже Саша мчит на своей дешевенькой иномарке в офис компании «Меридиан».

Вечером Сергеев становится олигархом. Фешенебельные рестораны. Деловые встречи. Переодевшись в дорогой костюм, он берет машину с личным водителем, чтобы произвести нужное впечатление на компаньонов отца. Так долго продолжаться не может — Сергеева могут заметить коллеги, и тогда придется объясниться.

Финансирование ресторана Евы и Татьяны на нуле

Из-за внезапных неприятностей в жизни Сильвестра Андреевича пострадала его жена. Финансирование ресторана Евы и Татьяны прекращается. В одно мгновение хобби жены олигарха и ее подруги становится убыточным. Милый ресторанчик, работающий чуть-чуть в минус, превращается в большой и неповоротливый общепит, над которым нависло банкротство. Девушки решают бороться с превратностями судьбы и придумывают необычные идеи для спасения своего бизнеса. Например, предприимчивой Тане приходит в голову блестящая мысль — повесить меню ресторана в туалете. Ей кажется, что ее план гениален и привлечет новых посетителей.

«Яжемать»

Наконец, у друзей Саши и Тани рождается долгожданный ребенок. Больше всех этому событию рада Татьяна. Она включает режим «Яжемать» и помогает лучшей подруге в уходе за малышом.

Кроме того, Таня решает поддержать молодых родителей материально, для этого она собирает всю старую одежду подросшего Алешки и отдает Лиле. Получив от Тани баул с детскими вещами, о которых они не просили, Лиля и Миша оказываются перед трудным выбором — выкинуть на помойку или оставить пару вещичек на тряпки? Дело осложняется тем, что в кармашке детских джинсиков Алешки Саша Сергеев хранил заначку.

Катя покоряет Москву

Двоюродная сестра Татьяны рискует повторить судьбу тысяч девушек, прибывающих в столицу на поиски счастья. Но Катей правят амбиции — она хочет попытать удачи в профессиональной сфере и в любви. Для начала девушка собирается поступить в столичный университет. Однако макияж ее интересует больше, чем подготовка к экзамену. Как результат — очередной неуд. Но Катя не опускает руки.

С помощью малыша Лили она сочиняет легенду, цель которой — разжалобить преподавателей и получить хорошие оценки. Катя прикидывается матерью-одиночкой, которая целыми днями стирает пеленки. Но у преподавателей свое мнение на этот счет.

Ну а дальше смотрите сами!