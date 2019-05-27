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«Женский доктор» возвращается: стартовали съемки 4-го сезона остросюжетной медицинской драмы

На этот раз в клинику придет новый врач Александр Родионов, которого сыграет 37-летний актер Петр Рыков.

«Женский доктор» возвращается: стартовали съемки 4-го сезона остросюжетной медицинской драмы
Петр Рыков. фото: пресс-служба канала "Домашний"

Первые три сезона сериала «Женский доктор» настолько полюбились зрителям, что у продюсеров проекта не осталось сомнений в том, стоит ли снимать продолжение этой истории. Главную роль доктора-репродуктолога Романа Широкого играл Илья Носков. Он успешно справлялся со своей задачей, но сюжетные линии никто не отменял. На днях стало известно, что на телеканале «Dомашний» стартовали съемки нового 4 сезона медицинской драмы о буднях частной гинекологической клиники. Совсем скоро зрители вновь встретятся с любимыми героями и познакомятся с новыми.

В последних сериях прошлого сезона Широков и Татьяна Седельникова уехали. Но их места пустовать не будут. В новом сезоне в сериальную клинику придут работать  акушер-гинеколог Александр Родионов и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко. Роль нового женского доктора сыграет Петр Рыков. По сценарию, его герой только приехал из другого города и хочет начать жить с чистого листа. Пока остается в секрете, будет ли он новым интерном или сразу займет пост врача.

«Могу с уверенностью заявить, что мой Родионов будет совсем другим, не похожим на доктора Широкова (улыбается). Он нравится мне спокойствием и внутренней уверенностью в своих поступках. Он готов отстаивать свои решения и порой даже поколотить кого-то, чтобы добиться правды», — поделился Рыков.

Петр Рыков сыграет главную роль. фото: пресс-служба канала «Домашний»

Родионов будет принципиальным, неподкупным и будет идти на риски ради тех, кто обратится к нему за помощью. А вдохновлять его будет любовь. Между ним и Натальей Тимченко сразу вспухнут чувства, но прошлые травмы и тайны станут препятствием для их отношений. Также на пути у Александра встанет соперник — доктор Седельников, который раньше уже появлялся в сериале.

Дарья Егоркина сыграет Наталью Тимченко, которая является карьеристкой. И ставит работу во главе всего. «Мне очень импонирует ее сила, нравится то, что она добивается поставленных целей и не пасует перед трудностями. Хотя, возможно, самым сложным испытанием для нее станет любовь», — рассказала Егоркина.

Дарья Егоркина. фото: пресс-служба канала «Домашний»

Зрители вновь увидят главу клиники Льва Борисовича Квитко, а также его жену Виту Игоревну, которая будет пытаться вернуться к работе. Однако пристроить детей в садик окажется не такой уж легкой задачей. Отметим, что в новом сезоне, как и в предыдущем, будет 40 серий. По некоторым данным,  съемки картины продлятся до августа 2019 года.

фото: пресс-служба канала «Домашний»

 

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закулисье киномедицинский сериалСериал "Женский доктор"телеканал Dомашний
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«Женский доктор» возвращается: стартовали съемки 4-го сезона остросюжетной медицинской драмы
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