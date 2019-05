Реакция Харингтона и Кларк на финал «Игры престолов» попала на видео

Последний эпизод сериала «Игра престолов» наделал много шума в Сети, разделив поклонников саги на два лагеря. Часть недовольна финалом и ратует за то, чтобы его переснять. Других концовка впечатлила. Сценарный ход с убийством Дейенерис, оказалось, был сюрпризом и для актеров.

Накануне свет увидел документальный фильм о создании сериала «Игра престолов: Последний дозор». Среди множества интересных подробностей о съемках фанатов особенно привлек фрагмент с читкой сценария финальной серии и реакцией Джона Сноу (Кит Харингтон) и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк).

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf

— Joe Weaver (@jorywea) 27 мая 2019 г.