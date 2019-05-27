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Реакция Харингтона и Кларк на финал «Игры престолов» попала на видео

HBO показал в документальном фильме, как актеры отреагировали на крутой поворот сюжета.

Реакция Харингтона и Кларк на финал «Игры престолов» попала на видео
Кит Харрингтон Кадр из фильма "Игра престолов: последний дозор" (2019)

Последний эпизод сериала «Игра престолов» наделал много шума в Сети, разделив поклонников саги на два лагеря. Часть недовольна финалом и ратует за то, чтобы его переснять. Других концовка впечатлила. Сценарный ход с убийством Дейенерис, оказалось, был сюрпризом и для актеров.

Накануне свет увидел документальный фильм о создании сериала «Игра престолов: Последний дозор». Среди множества интересных подробностей о съемках фанатов особенно привлек фрагмент с читкой сценария финальной серии и реакцией Джона Сноу (Кит Харингтон) и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк).

На записях, появившихся в Сети, видно, что Харингтон не мог сдержать удивления, закрыв рот рукой, когда услышал, что его персонажу придется убить свою тетю и любовницу в тронном зале Красного замка. Кларк это тоже не оставило равнодушной — «сделав» свое фирменное удивление, она сползла под стол.

Под конец читки удивление актеров сменилось расстройством. Харингтон и Кларк еще остаются сидеть в комнате, после того как ее покинули остальные актеры. На глазах актеров видны слезы.

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Реакция Харингтона и Кларк на финал «Игры престолов» попала на видео
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