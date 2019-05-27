Премьера сериала «Коп»: как влюбиться в иностранца и остаться в живых

Фильм выходит в понедельник, 27 мая, на Первом канале

Капитану милиции Василисе Вихревой не хватало только этой заботы: нянчиться с навязанным начальством напарником-американцем. Да, красавчик, да, сообразительный, сильный и быстрый, но методы!

Василиса в доме за двоих: и за мать и за отца. Разведена, воспитывает сына Мишку. В отделе приходится быть жесткой, иначе заклюют. Многие вокруг считают, что неженское это дело – носиться за преступниками. Но Василиса справляется получше многих.

Вот за это к ней и прицепили белокурого белозубого американского сержанта в рамках программы по обмену опытом…

Не каждый может сходу прийтись ко двору

В то же время в американский отдел расследований отправляется наш лучший сотрудник Николай. Коля слету раскрывает несколько «висяков», американцы готовы носить его на руках. А вот в нашем отделе не все так же хорошо.

Отношения между напарниками тут же не заладились, ведь иначе бы не было интриги. И все же, несмотря на взаимную неприязнь, Джон и Василиса работают вместе так эффективно, что решено даже создать под них специальный отдел, который будет заниматься исключительно расследованием нападений на иностранцев. больше по теме Анна Снаткина рассказала о том, как в сериале «Коп» Василиса влюблялась в ДжонаЧто мы еще не видели в кино о полицейских? Слаженную работу русского следователя и американского копа, которые влюбляются.

Со стороны кажется, что Джон – добродушный, улыбчивый, вечно позитивный и немного глуповатый американец. На самом же деле, он – адреналинщик, действующий на грани фола. Он провоцирует бандитов, сам работая неожиданно и нахально. Непредсказуемость действий и импровизация – вот его конек.

Василиса же привыкла продумывать и взвешивать каждый свой шаг. Она дисциплинирована и вымуштрована, работает исключительно по правилам и ей претит безбашенность молодого американца.

С начальством не поспоришь, все давно решено

С самых первых минут зритель оказывается в водовороте событий. Василиса встречает в аэропорту нежеланного напарника и тут же выясняется, что напарник не говорит по-русски.

Это уже потом выяснится, что Джон и понимает все прекрасно, и языком владеет. Просто «его не спрашивали». Так что в первое время Василисе приходится понервничать еще и из-за языкового барьера.

Василиса не доверяет напарнику. Но им приходится работать вместе, ввязавшись в грандиозную шпионскую игру, заварившуюся вокруг значимого научного открытия.

Напарникам нужно будет связать воедино разрозненные события, чтобы получить цельную картинку преступления. И при этом сработать в режиме строжайшей секретности, ведь малейшая утечка может поколебать политическую обстановку всего мира.

Как сделать из русского американца

Кирилл Зайцев настолько правдиво сыграл американского копа, что у режиссера Радды Новиковой интересовались, где она взяла такого аутентичного американца.

Секрет был прост, а вот исполнение достаточно сложно: специально для съемок был нанят американский педагог по имени Дэниэл. Он и отрабатывал поведение, жестикуляцию и произношение с Кириллом.

Преподавателю нужно было наговорить сценарий на диктофон, а Кириллу приходилось заучивать свои реплики с интонацией и акцентом Дэниэла.

Сам актер благодарен за работу с таким «коучем» и отмечает, что этот опыт был для него очень полезным. Режиссер тоже довольна работой Кирилла. И отмечая сложность и разноплановость его роли, говорит о том, что Кирилл с ней отлично справился.

Василиса: коня на скаку остановит

Хрупкая с виду актриса Анна Снаткина, сыгравшая Василису, на самом деле прекрасно владеет холодным оружием, и если нужно, выполнит сложные трюки. В прошлом Анна прошла подготовку в каскадерском клубе. И вот, приобретенные навыки пригодились на съемках «Копа».

Анне пришлось играть женщину-мать, женщину-детектива, влюбленную женщину и все это на протяжении всего восьми серий. Мало того, что она оттает в крепких американских объятьях после неудачного брака, так ей еще и придется спасать свою любовь из цепких лап правосудия, которое, как это иногда бывает, взяло в оборот не того.

Так кто есть кто и чем все закончится?

Зрителю все время будет показано немного больше, чем может видеть Василиса, поэтому будет не всегда понятно плохой Джон или все-таки хороший. Эта интрига сохранится до самого конца. Ну, и, самое главное – Джон и сын Василисы, Мишка, становятся друзьями. А без этого какое же может быть будущее?

В сериале много погонь, драк, перестрелок и острых сцен. Зрителя постоянно будут держать в напряжении. Каждая серия – отдельное дело, но каким-то образом все оказывается завязано в один тугой клубок событий, который нужно распутать этой красивой интернациональной парочке.

Кстати, музыкальное оформление сериала предоставил не кто иной, как DJ Грув. Так что смотрите сегодня в 21:30 на Первом канале остросюжетный ироничный детектив от уже зарекомендовавшего себя режиссера под хороший саундтрек.