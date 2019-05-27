Истории лютоволков и приключения Арьи: о чем можно снять 9 сезон «Игры престолов»

Если легендарный сериал и продолжится, то это будет совсем другая история.

Создателей киносаги «Игра престолов» не поймешь: то будет 9 сезон, то не будет, то снимут полнометражный сиквел, то не снимут.

Еще в 2017 году НВО было объявлено, что сценаристы работают над пятью спин-оффами. О чем же они собираются писать на этот раз?

Когда Джордж Мартин перестал принимать участие в написании сценария к «Игре престолов», по мнению фанатов, сериал пошел под откос. Но он трудится над созданием двух из пяти будущих спин-оффов, так что хотя бы часть из планируемого порадует преданных поклонников шоу истинным мартиновским духом.

Прямого продолжения сериала быть не должно

Эти истории не будут продолжением «Игры престолов», хоть действие и будет происходить в уже знакомой нам вселенной. В мире Вестероса и его окрестностях будут происходить совершенно другие истории с совершенно другими персонажами.

Главный проект «Игра престолов» полностью свернут, но создатели оставили слишком много незаконченных сюжетных линий. Попробуем предугадать, о чем расскажут создатели саги, если все же девятый сезон пойдет в производство.

Джон Сноу ушел, чтобы … вернуться?

От власти Льда мир освободила Арья, убив пришлого Короля Ночи, и стала героиней. От власти Пламени мир освободил Джон Сноу, убив пришлую королеву, и стал изгоем для тех же людей. Ссылка на Стену — странная благодарность за освобождение и сохранение жизни.

В конце сериала Джон с Одичалыми уходит в снежные дали, с грустью оборачиваясь назад. Джон безыскусен в дворцовых интригах и не будет собирать армию, копя собственную обиду на неблагодарность родственников и бывших соратников. Но, возможно, рядом с ним найдутся амбициозные люди и используют его в попытках добиться власти?

А, возможно, Вестерос вновь постигнет какая-то беда и Джону, как и прежде, придется идти на помощь. Судя по его характеру – пойдет, забыв об обидах. А обижаться есть на что. Люди, с которыми он вырос, за которых он дрался и даже умер, пришли к власти его стараниями и … выбросили героя, как ненужную игрушку.

Следует помнить, что Джон – еще и Таргариен. И еще один момент: Король Ночи не горел в огне. Думаете, это случайность?

Кому теперь нужна Стена?

Остался еще один вопрос: зачем Джона сослали на Стену? Ведь Ночной Дозор уже не нужен. Ходоков уничтожили, с Одичалыми тоже вроде договорились…

Но, судя по тому, что свидетельства о Ходоках существовали в прошлом, а потом со временем перешли в разряд легенд, мы знаем, что эти сущности уже приходили, кто-то их уже приводил, кто-то их уже и уничтожил, рассказав об этом в наскальных рисунках в пещере с залежами драконьего стекла.

Так что вполне возможно, что в будущем они снова вернутся вместе с каким-то образом вновь воскресшим Королем Ночи, которого так нелепо убила девчонка.

Кстати, так и осталось невыясненным то, почему Король Ночи так целенаправленно пытался убить калеку-Брана и почему Брана зовут так же, как и легендарного строителя Стены. У Мартина просто так ничего не бывает.

Там, куда уплыла Арья, таится новый мир

Арья села на корабль и направила его к землям, о которых еще никто даже не слышал. Даже в легендах о них нет упоминаний. Так что здесь у авторов полная свобода действий.

Судя по всему, это будет интересно, особенно, если за мироустройство вновь возьмется Джордж Мартин, а не та кучка сценаристов, которая хоть и не оскандалилась полностью, но превратила сериал в Серого Червя: вроде бы брутального и внушительного, а на поверку – оскопленного.

А вот от Мартина можно ждать всего, чего угодно: ведь даже на уже известных просторах Вестероса и Эссоса водится фантастическая живность вроде Драконов, Белых ходоков, Крылатых людей, которые действительно умеют летать, Бескровных, возвращенных некромантами к жизни.

К тому же, еще совершенно неосвоенным сценаристами остался и материк Соториус, населенный ящерицами. Может это и есть прародина Драконов?

Кто знает, куда Дрогон унес мертвую Дейенерис? Может, к тем самым некромантам? Может быть, после он поможет ей собрать армию Ящеров на Соториусе, чтобы его Мать могла закончить начатое завоевание мира? Тема Драконов не раскрыта.

Не раскрыта и тема лютоволков

Когда-то в Браавосе ослепленная Добрым человеком Арья видела сны, которые ей каким-то образом передавались от ее лютоволчицы Нимерии. Значит, не только Бран мог видеть глазами животных!

Это заставляет по-другому посмотреть на семейку Старков и дает волю фантазии. Ведь два лютоволка остались живы: Нимерия, принадлежавшая Арье, но предпочитающая свободу и Призрак, сохранивший преданность своему хозяину Джону Сноу.

Кажется, Бран предвидел свое правление

Под присмотром Брана Сломленного остались Шесть королевств. Но во главе каждого из них встал вассал, жаждущий независимости, а при лучшем раскладе и власти над остальными. Так что, даже если не брать в расчет неизвестные дали, а остаться в Вестеросе, можно ожидать развития дворцовых интриг в попытке отобрать власть или приблизиться к трону.

У Брана не может быть детей, но теперь дан старт совершенно новой системе правления, где королевские регалии будут передаваться не по наследству, а выборным путем. Только одно это может послужить материалом для целого сериала о том, как заключаются союзы и как их предают для достижения цели.

Санса наложила лапу на Север, но надолго ли?

Но ей грозит неспокойное правление – северяне суровы и не только привыкли жить в неподчинении Королевской гавани, но и привыкли к тому, что для них авторитет – Джон Сноу.

Так что, возможно, Лордам Севера недолго будет хотеться жить по указке балованной Леди Винтерфелла, по сути узурпировавшей власть уважаемого ими Джона.

Странный набор властьпредержащих

В Королевской гавани Дрогон расплавил Железный трон, но Бран взошел на престол со своим. Его десницей стал Тирион.

Что будет делать этот маленький человек, когда ему не нужно будет предаваться интригам с целью выжить или спасти семью? Скорее всего, он соскучится и начнет интриговать сам. Если, конечно, сам не уйдет в Закат, как Арья. Хотя, он же теперь связан обязательствами, так что, да: остаются только интриги.

Бронн, вошедший в Малый совет Брана как Мастер над монетой – самый странный кандидат на эту должность. За время своего появления в сериале, он зарекомендовал себя как жадный, подлый, готовый предать за золото кого угодно. И такого человека ставят заведовать финансами Шести королевств!

Мартин знает каждый уголок своей вселенной

Несмотря на кажущуюся хаотичность повествования и нагромождение событий в «Мире Льда и Пламени» у Мартина очень стройная картина мира.

Это сценаристы, работавшие без него, могли наворотить событий без привязки ко всему остальному. Но автор прекрасно держит в памяти все зацепки, мелкие события и повороты, которые впоследствии могут стать либо значимой вехой в развитии сюжета, либо простым и емким объяснением происходящего.

То, что сериал закончился так нелогично и скомканно, может свидетельствовать только об одном: развивать повествование о каждой из незакрытых сюжетных линий, будут позже.

А то, что героев развели по дальним углам ринга, значит только то, что либо они пересекутся в очень далеком будущем, либо авторы будущего шоу планируют далеко не один проект, касающийся вселенной Мартина.