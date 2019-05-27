Сериалы Истории лютоволков и приключения Арьи: о чем можно снять 9 сезон «Игры престолов»
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Истории лютоволков и приключения Арьи: о чем можно снять 9 сезон «Игры престолов»

Анна Русич

Если легендарный сериал и продолжится, то это будет совсем другая история.

Создателей киносаги «Игра престолов» не поймешь: то будет 9 сезон, то не будет, то снимут полнометражный сиквел, то не снимут.

Еще в 2017 году НВО было объявлено, что сценаристы работают над пятью спин-оффами. О чем же они собираются писать на этот раз?

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Когда Джордж Мартин перестал принимать участие в написании сценария к «Игре престолов», по мнению фанатов, сериал пошел под откос. Но он трудится над созданием двух из пяти будущих спин-оффов, так что хотя бы часть из планируемого порадует преданных поклонников шоу истинным мартиновским духом.

Прямого продолжения сериала быть не должно

Эти истории не будут продолжением «Игры престолов», хоть действие и будет происходить в уже знакомой нам вселенной. В мире Вестероса и его окрестностях будут происходить совершенно другие истории с совершенно другими персонажами.

Главный проект «Игра престолов» полностью свернут, но создатели оставили слишком много незаконченных сюжетных линий. Попробуем предугадать, о чем расскажут создатели саги, если все же девятый сезон пойдет в производство.

Джон Сноу ушел, чтобы … вернуться?

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

От власти Льда мир освободила Арья, убив пришлого Короля Ночи, и стала героиней. От власти Пламени мир освободил Джон Сноу, убив пришлую королеву, и стал изгоем для тех же людей. Ссылка на Стену — странная благодарность за освобождение и сохранение жизни.

В конце сериала Джон с Одичалыми уходит в снежные дали, с грустью оборачиваясь назад. Джон безыскусен в дворцовых интригах и не будет собирать армию, копя собственную обиду на неблагодарность родственников и бывших соратников. Но, возможно, рядом с ним найдутся амбициозные люди и используют его в попытках добиться власти?

А, возможно, Вестерос вновь постигнет какая-то беда и Джону, как и прежде, придется идти на помощь. Судя по его характеру – пойдет, забыв об обидах. А обижаться есть на что. Люди, с которыми он вырос, за которых он дрался и даже умер, пришли к власти его стараниями и … выбросили героя, как ненужную игрушку.

Следует помнить, что Джон – еще и Таргариен. И еще один момент: Король Ночи не горел в огне. Думаете, это случайность?

Кому теперь нужна Стена?

Остался еще один вопрос: зачем Джона сослали на Стену? Ведь Ночной Дозор уже не нужен. Ходоков уничтожили, с Одичалыми тоже вроде договорились…

Но, судя по тому, что свидетельства о Ходоках существовали в прошлом, а потом со временем перешли в разряд легенд, мы знаем, что эти сущности уже приходили, кто-то их уже приводил, кто-то их уже и уничтожил, рассказав об этом в наскальных рисунках в пещере с залежами драконьего стекла.

Так что вполне возможно, что в будущем они снова вернутся вместе с каким-то образом вновь воскресшим Королем Ночи, которого так нелепо убила девчонка.

Кстати, так и осталось невыясненным то, почему Король Ночи так целенаправленно пытался убить калеку-Брана и почему Брана зовут так же, как и легендарного строителя Стены. У Мартина просто так ничего не бывает.

Там, куда уплыла Арья, таится новый мир

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Арья села на корабль и направила его к землям, о которых еще никто даже не слышал. Даже в легендах о них нет упоминаний. Так что здесь у авторов полная свобода действий.

Судя по всему, это будет интересно, особенно, если за мироустройство вновь возьмется Джордж Мартин, а не та кучка сценаристов, которая хоть и не оскандалилась полностью, но превратила сериал в Серого Червя: вроде бы брутального и внушительного, а на поверку – оскопленного.

А вот от Мартина можно ждать всего, чего угодно: ведь даже на уже известных просторах Вестероса и Эссоса водится фантастическая живность вроде Драконов, Белых ходоков, Крылатых людей, которые действительно умеют летать, Бескровных, возвращенных некромантами к жизни.

К тому же, еще совершенно неосвоенным сценаристами остался и материк Соториус, населенный ящерицами. Может это и есть прародина Драконов?

Кто знает, куда Дрогон унес мертвую Дейенерис? Может, к тем самым некромантам? Может быть, после он поможет ей собрать армию Ящеров на Соториусе, чтобы его Мать могла закончить начатое завоевание мира? Тема Драконов не раскрыта.

Не раскрыта и тема лютоволков

Когда-то в Браавосе ослепленная Добрым человеком Арья видела сны, которые ей каким-то образом передавались от ее лютоволчицы Нимерии. Значит, не только Бран мог видеть глазами животных!

Это заставляет по-другому посмотреть на семейку Старков и дает волю фантазии. Ведь два лютоволка остались живы: Нимерия, принадлежавшая Арье, но предпочитающая свободу и Призрак, сохранивший преданность своему хозяину Джону Сноу.

Кажется, Бран предвидел свое правление

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

Под присмотром Брана Сломленного остались Шесть королевств. Но во главе каждого из них встал вассал, жаждущий независимости, а при лучшем раскладе и власти над остальными. Так что, даже если не брать в расчет неизвестные дали, а остаться в Вестеросе, можно ожидать развития дворцовых интриг в попытке отобрать власть или приблизиться к трону.

У Брана не может быть детей, но теперь дан старт совершенно новой системе правления, где королевские регалии будут передаваться не по наследству, а выборным путем. Только одно это может послужить материалом для целого сериала о том, как заключаются союзы и как их предают для достижения цели.

Санса наложила лапу на Север, но надолго ли?

Но ей грозит неспокойное правление – северяне суровы и не только привыкли жить в неподчинении Королевской гавани,  но и привыкли к тому, что для них авторитет – Джон Сноу.

Так что, возможно, Лордам Севера недолго будет хотеться жить по указке балованной Леди Винтерфелла, по сути узурпировавшей власть уважаемого ими Джона.

Странный набор властьпредержащих

Кадр из сериала «Игра престолов».
Кадр из сериала «Игра престолов».

В Королевской гавани Дрогон расплавил Железный трон, но Бран взошел на престол со своим. Его десницей стал Тирион.

Что будет делать этот маленький человек, когда ему не нужно будет предаваться интригам с целью выжить или спасти семью? Скорее всего, он соскучится и начнет интриговать сам. Если, конечно, сам не уйдет в Закат, как Арья. Хотя, он же теперь связан обязательствами, так что, да: остаются только интриги.

Бронн, вошедший в Малый совет Брана как Мастер над монетой – самый странный кандидат на эту должность. За время своего появления в сериале, он зарекомендовал себя как жадный, подлый, готовый предать за золото кого угодно. И такого человека ставят заведовать финансами Шести королевств!

Мартин знает каждый уголок своей вселенной

Несмотря на кажущуюся хаотичность повествования и нагромождение событий в «Мире Льда и Пламени» у Мартина очень стройная картина мира.

Это сценаристы, работавшие без него, могли наворотить событий без привязки ко всему остальному.  Но автор прекрасно держит в памяти все зацепки, мелкие события и повороты, которые впоследствии могут стать либо значимой вехой в развитии сюжета, либо простым и емким объяснением происходящего.

То, что сериал закончился так нелогично и скомканно, может свидетельствовать только об одном: развивать повествование о каждой из незакрытых сюжетных линий, будут позже.

А то, что героев развели по дальним углам ринга, значит только то, что либо они пересекутся в очень далеком будущем, либо авторы будущего шоу планируют далеко не один проект, касающийся вселенной Мартина.

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Истории лютоволков и приключения Арьи: о чем можно снять 9 сезон «Игры престолов»
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