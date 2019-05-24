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Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс хочет уйти из актерской профессии

Актриса рада появившемуся у нее свободному времени и уже нашла новое творческое увлечение.

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс хочет уйти из актерской профессии
Мэйси Уильямс Фото: eastnews

Мэйси Уильямс после завершения съемок «Игры престолов» не раз признавалась, что шоу много лет было главным занятием ее жизни. И она не представляет, чем заниматься, когда вся эта популярная эпопея закончится. Но, кажется, актриса уже нашла себе занятие по душе.

В интервью изданию Ssense Мэйси неожиданно заявила, что хотела бы стать кукольницей.

«Думаю заняться изготовлением кукол. Я хочу сделать маленькую куклу, но с очень странными пропорциями — очень длинными руками, огромной головой и маленьким кукольным лицом», — пояснила она.

По словам Уильямс, она увидела похожую игрушку в Сети, захотела купить и вдруг поняла, что ей хочется не просто обладать куклой, а сделать ее самой.

«Я хочу, чтобы они были крошечными человечками — как настоящие люди с кожей, венами и настоящим сердцем внутри. Конечно, его будет не видно, но я-то буду знать, что оно там», — сказала актриса.

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Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс хочет уйти из актерской профессии
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