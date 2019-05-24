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Сценарные уловки: фанаты «Игры престолов» считают, что Дейенерис выжила

На эту мысль поклонников сериала навела одна важная деталь в сюжете всей саги.

Сценарные уловки: фанаты «Игры престолов» считают, что Дейенерис выжила
«Игра престолов»: Кадр из фильма

Очевидно, что поклонники «Игры престолов» остались недовольны финалом. Но если часть из них рвет и мечет, требуя все переснять заново, то другая часть нашла другой, более мирный способ смириться с окончанием саги.

Поклонники полагают, что Дейенерис Таргариен, за которую болело большинство зрителей, на самом деле выжила. Журнал Cosmopolitan со ссылкой на фан-сообщество шоу сообщает, что на это указывает одна важная деталь.

По мнению фанатов, Джон Сноу убил королеву, но дракон забрал ее не для того, чтобы оплакивать, а для того, чтобы воскресить. Поклонники вспоминают, что в шестом сезоне сериала красная жрица из Волантиса, Кинвара, сказала, что Дейенерис была избрана. В связи с этим зрители считают, что служительница огня воскресит королеву драконов так же, как Мелисандра вернула к жизни Джона Сноу.

«Дрогон улетел с Дейенерис к Кинваре, которая воскресила ее, и теперь она живет мирной жизнью в Эссосе в доме с красной дверью и лимонным деревом за окном», — цитирует издание одного из фанатов.

Основанием для подобных выводов стала сцена из финальной серии шоу, где Сэмвел Тарли сказал, что очевидцы видели дракона, направляющегося на Восток, в сторону Волантиса, где и находится Кинвара.

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Сценарные уловки: фанаты «Игры престолов» считают, что Дейенерис выжила
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