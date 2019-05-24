Признание сценариста: сюжет «Игры престолов» частично изменили в финальном сезоне

Один из авторов саги Дэйв Хилл признался, что ему не удалось оставить в живых одного персонажа.

Сериал «Игра престолов» знаменит неожиданными смертями важных героев по ходу сюжета истории, по этому поводу в Сети можно встретить немало шуток и мемов. Однако один из персонажей, согласно первоначальной задумке команды сценаристов, должен был остаться в живых.

К сожалению, это не Дейенерис Таргариен, которая, по словам авторов, была обречена с самого начала, а ее верный защитник — сир Джорах Мормонт.

Напомним, первый рыцарь королевы драконов погиб во время битвы с армией мертвых на Севере. Но согласно первоначальному плану он должен был не только выжить, но и встать на сторону Джона Сноу, решившего убить Дейенерис.

«Очень долгое время мы надеялись оставить Джораха в живых, чтобы в финальных кадрах он оказался у Стены. Мы хотели, чтобы за Стену вышли Джон Сноу, Джорах и Тормунд. Но количество деталей в сюжете, которые нам пришлось бы поменять для этой сцены, превышало все возможные пределы», — признался один из команды сценаристов Дэйв Хилл, слова которого приводит Entertainment Weekly.

Он добавил, что, к тому же, учитывая близкие отношения между Мормонтом и Дейенерис, было бы очень сложно обосновать его предательство. Поэтому было принято решение оставить рыцаря на Севере, чтобы он не увидел, как его королева теряет рассудок.

С этим согласился и сам актер, исполняющий роль Джораха, Иэн Глен.

«Я рад смерти Джораха, потому что она избавила его от необходимости смотреть на безумие Дейенерис. Это лучшее, что сценаристы могли сделать для него, ведь так он никогда не узнает, в кого она превратилась», — заявил он.