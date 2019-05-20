«Будем болеть за Лазарева и в третий раз»: звезды высказались о финале Евровидения

Знаменитости уверены, что Сергей Лазарев отработал свою программу на 10 баллов из 5. Просто в этот раз удача была не на его стороне.

Сергей Лазарев блестяще выступил на Евровидении в 2019 году. Победа была так близка, но чего-то ему не хватило. Певец не дотянул или его целенаправленно завалили? Ведь в очередной раз Лазарев пострадал от ударов членов жюри, а зрители проголосовали за него второй раз. Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с российскими знаменитостями.

Всегда будут люди, которые скажут:«Засудили!»

Победительница шоу «Голос» на Первом канале и участница Евровидения в 2013 году (заняла 4-е место — Прим. Ред.) Дина Гарипова признается, что очень болела за Сергея Лазарева. Она считает, что у представителя России был шикарный номер, который заслуживает победы, но громкими обвинениями Дина бросаться не готова:

«В прошлый раз Лазарев был близок к победе. В этот раз у него были высокие шансы: хорошая песня, яркий номер. Сам Сережа запомнился — Европа в него влюбилась, потому что он очень обаятельный! Когда стало известно, что именно Лазарев будет представлять Россию на конкурсе в 2019 году, люди оставляли такие комментарии: «С возвращением!», «Это наш победитель». В общем его здорово приняли и Лазарев выступил на уровне.

Не могу сказать засуживают Россию или нет… В 2013 году, когда я сама была участницей Евровидения, за меня голосовали страны, которые не относятся к близлежащим соседям России. Например, Великобритания дала мне высшие балы. Какое засуживание?

Естественно, когда наш артист не побеждает, всегда будут люди, которые скажут: «Засудили!», потому что для нас, он самый лучший. Лазарев действительно выступил хорошо, но это конкурс. Здесь невозможно предугадать результат. Все зависит от того, как повернется. Тем более, что в этом году было очень много сильных песен!», — прокомментировала Гарипова.

«Сергей отработал программу на 10 баллов из 5»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев присутствовал на конкурсе. Он комментировал все, что происходило на сцене Евровидения в Тель-Авиве вместе со своей коллегой телеведущей Ольгой Шелест. Губерниев не только не рассматривает вариант «засудили», но и гордится результатом Лазарева.

«Перед конкурсом я сказала, что Сергей должен отработать программу на 5 с плюсом, но он отработал на 10 баллов. Был очень хорош в финале! Все остальное сейчас уже не имеет значения. Мы заняли место в тройке, это очень достойный результат. Мне не стыдно, что Лазарев представлял Россиию, напротив, — я горжусьЮ что у нас такие голоса и такая музыкальная школа. Сергей большой молодец!

Кстати, я очень много общался с Кончитой Вурст после финала. Старушка Кончита высоко оценила номер Лазарева: сказала, что он был великолепен», — рассказал Губерниев порталу Teleprogramma.pro.

«Евровидение — это бесполезный отросток»

Легендарный продюсер Бари Алибасов совсем невысокого мнения о европейском конкурсе. В беседе с журналистом портала Telepprogramma.pro Бари Каримович озвучил жесткую позицию:

«Я не считаю, что Евровидение может рассматриваться, как оценка проделанной работы. Оценка работы и таланта — это количество проданных альбомов, доходы артистов, которые формируют зрители, слушатели, поклонники и почитатели, а не судьи на конкурсе.

На мой взгляд, Евровидение — это бесполезный отросток, потому что в настоящее время подобные фестивали никого не интересуют. Музыкальная индустрия ушла в интернет, кому теперь нужно Евровидение?», — заключил Бари Каримович.

«При голосовании чувствуется разница во мнениях зрителей и жюри»

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина высказала свое мнение о результатах конкурсах. Певица считает, что на Евровидение чувствует политический подтекст, несмотря на заверения, что это музыкальный турник, где побеждает лучшая песня.

«Я смотрела, как выступил Сережа. На мой взгляд, это было прекрасно! Он великолепный певец и профессионал высокого уровня. Его выступление заслуживает наивысших оценок.

Сложно сказать засуживают на Евровидении Россию или нет, но при голосовании чувствуется разница во мнениях зрителей и жюри. Это разница настолько огромна, что складывается впечатление, что есть политическая подоплека.

Кстати, когда в 2003 году я ездила на Евровидение в составе группы t.A.T.u., — мы тоже заняли 3-место — то после этого в адрес Первого канала пришло официальное письмо, что Великобритания на самом деле дала России 12 баллов. Хотя в озвученных результатах был ноль! Тогда выиграла Турция, а эти 12 было были очень важны на тот момент», — рассказала об ошибках на конкурсе Лена Катина.

«Буду болеть за Лазарева и в третий раз!»

Певица Наталья Подольская, как и Диана Гарипова, относится к категории экспертов с опытом. В 2005 году она стояла на сцене Евровидения в Киеве. Несмотря на большую работу, которая была проделана перед конкурсом, Подольская смогла добраться только до 15-й строчки музыкального рейтинга. В 2019 году Наталья спокойно наблюдала за развитием событий в Израиле. Вот, что она рассказала нашему порталу:

«В прямом эфире я смотрела второй полуфинал Евровидения. У Сережи был очень интересный и красивый номер. Финал видела уже в записи, в интернете. Не хочу комментировать результаты голосования, но могу сказать, что, если Сергей решит поехать на Евровидение в третий раз, то я желаю ему только победы. Буду за него болеть и в третий раз!», — поддержала коллегу по цеху Подольская.

А может Бузову к ним в Европу?

Пока артисты и зрители анализируют итоги Евровидения 2019 года, букмекеры уже выдвинули претендентов на 2020 год. Кандидатура Сергея Лазарева обсуждается достаточно активно, но есть у него и конкуренты. Например, букмекеры считают, что за первое место могли бы побороться лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и эпатажная певица Ольга Бузова. Мы попросили прокомментировать информацию представителей Бузовой.

«Мы еще от этого Евровидения не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — уклонился от прямого ответа агент Бузовой Антон Богословский.