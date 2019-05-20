«Ты переплюнул самого себя 2016 года»: Влад Топалов поддержал Сергея Лазарева после Евровидения

Сергей Лазарев завершил Евровидение-2019 на итоговом третьем месте. Точно такой же результат у него был и во время своей первой поездки на конкурс в 2016 году. Звезды поспешили поздравить артиста с призовым местом, однако Влад Топалов заявил, что не считает нужным чествовать результат Лазарева.

Оба певца раньше выступали вместе в группе «Smash!!». На протяжении шести лет Топалов и Лазарев поддерживали друг друга, пока не занялись сольными проектами. Долгое время артисты в прессе или социальных сетях не комментировали новости по поводу друг друга, но теперь Влад Топалов решил рассказать, что он думает про Евровидение.

Певец уверен, что Сергея Лазарева не нужно поздравлять с третьим местом, поскольку он заслужил победу. Топалов был в восторге от выступления коллеги и похвалил его вокальные данные. По мнению певца, Лазарев «на сотни голов выше» остальных участников конкурса.

«А еще — ты переплюнул самого себя 2016 года! Вот это настоящая победа! Ты хотел сделать круче, победить себя, и ты победил!» — написал Влад Топалов.

Певец сравнил Сергея Лазарева с гепардом, которого поставили соревноваться в скорости с собаками. Когда животное даже не выбежало на улицу, люди спросили организатора гонки, в чем дело. Мужчина ответил: «Иногда пытаться доказать, что ты лучший — это оскорбление».

Сергею Лазареву понравились теплые слова Влада Топалова. В комментариях призер Евровидения написал, что обожает коллегу. Тот ответил взаимностью. На заявления подписчиков Топалов ответил, что поддерживал общение с Лазаревым.