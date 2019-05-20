«Это реально похожая мелодия»: Дакота высказалась о сходстве песни победителя Евровидения с ее композицией

Певица Рита Дакота в Instagram высказалась о назревающем скандале. Дело в том, что победитель Евровидения 2019 года, певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, выступил с песней, которая ранее уже была в его репертуаре. Однако это еще полбеды. Как считают некоторые россияне, его композиция очень похожа на песню Риты Дакоты «Новые линии». Ее певица выпустила в этом году. Некоторые россияне полагают, что голландец занимается плагиатом.

«Друзья, вынуждена прокомментировать ситуацию, потому что меня атаковала пресса. Я не считаю, что это плагиат. Это реально похожая мелодия. С точки зрения авторского права плагиат – это когда больше шести нот в мелодии идут последовательно. Здесь все-таки другая мелодия», – заявила Рита Дакота.

Певица считает, что голландцы даже не знают о ее существовании. Также она сказала, что ей приятно внимание к своей персоне, но устраивать скандал не стоит. Отметим, что представитель России Сергей Лазарев занял на Евровидении третье место. После финала он обвинил членов жюри в некой предвзятости. Певец не понимает, почему его композиция оставила их равнодушными.

Также певец сказал, что для него странно, почему некоторые страны, в частности Грузия, не поставили ему ни одного балла. Ему очень интересно, за кого отдали голоса представители этой страны. Лазарев заявил, что больше на Евровидение в качестве участника не поедет. В следующем году нашу страну, скорее всего, будет представлять Александр Панайотов. Он давно мечтает выступить на конкурсе.