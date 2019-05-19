«Браво, Сережа!»: Савичева поздравила Лазарева с успешным выступлением на Евровидении

Юлия Савичева прокомментировала выступление Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле. Исполнитель занял третье место, исполнив композицию Scream. По итогам конкурса Лазарев получил 369 баллов.

32-летняя Юлия Савичева тоже когда-то участвовала в этом конкурсе, но не так успешно. В 2004 году певица заняла лишь 11-е место. Исполнительница отметила, что выступление Сергея Лазарева поразило ее до глубины души. Певица назвала номер достойным и запоминающимся. По словам Юлии Савичевой, у Лазарева были сильные соперники, которых он обошел.

«Поздравляю Сережу с прекрасным выступлением на Евровидении! Браво! Я так переживала! Мурашки бегали волнами от каждой ноты, которые уверенно и так чувственно брал Сережа. Поздравляю Филиппа Бедросовича и всю нашу делегацию с очередным удивительным, профессиональным и запоминающимся номером! В этом году был очень сильный финал!» – написала Савичева в Instagram.

Напомним, Юлия Савичева после рождения дочери редко выходит на сцену и почти не появляется на светских мероприятиях. Певица признавалась, что проживает новый период. Она наслаждается материнством и на первом плане у нее теперь семья, а не карьера.