«Не удосужились поработать»: многие поклонники разочарованы выступлением Мадонны на Евровидении

За выход на сцену песенного конкурса американская исполнительница получила больше миллиона долларов.

Вчера, 19 мая, в столице Израиля состоялся финал Евровидения. Россию представлял Сергей Лазарев, который повторил результат 2016 года, заняв третье место.

Главным приглашенным гостем была американская певица Мадонна. За выступление на сцене Израиля она получила баснословный гонорар – более одного миллиона долларов.

Зрители Евровидения и поклонники самой певицы с нетерпением ждали ее выступления. Однако многие уверены, что Мадонна несерьезно отнеслась к этому и даже не смогла попасть в ноты.

Несколько снимков с Евровидения певица опубликовала в своем блоге. В комментариях к фото поклонники массово высказывали свое недовольство. Более того, одна из подписчиков заявила, что это выступление было худшим, что ей доводилось видеть.

«Одно из худших выступлений, которое я когда-либо видела. Помимо того, что Вы не удосужились поработать и исполнить песню на должном уровне, Вы поступили неправильно. Что значил флаг Палестины на нашей сцене?» — высказалась в блоге певицы одна из подписчиков.

Напомним, Мадонна во время выступления не только «порадовала» исполнением песни, но и самим перфомансом. На спине одного из танцоров был флаг Палестины. В прямом эфире его было прекрасно видно. Следом за ней флаг Палестины показали одни из участников Евровидения.