«Перепел Мадонну»: звезды оценили выступление Лазарева в финале Евровидения-2019

Российский артист занял третье место с песней Scream. Сергей выступил достойно!

Ночью в Тель-Авиве состоялся финальный этап 64 й конкурса песни Евровидение. По итогам голосования жюри и зрителей российский певец Сергей Лазарев стал третьим с песней Scream, набрав 369 баллов. Нашему музыканту до победы не хватило совсем чуть-чуть – певец уступил исполнителю из Нидерландов Дункану Лоуренсу и музыканту Mahmood из Италии.

Представитель нашей страны выступил с потрясающим номером, продемонстрировав отменный вокал. Сергей Лазарев, как и обещал поклонникам, сделал все возможное и даже больше, чтобы достойно представить Россию на конкурсе.

Практически перед самым выступлением у певца заболела спина, он, превозмогая боль, вышел на сцену и исполнил номер так, что никто из присутствующих даже не заподозрил, что у певца есть проблемы со здоровьем. Зал аплодировал стоя, размахивая российскими флагами.

Оценили выступление музыканта и коллеги Сергея Лазарева. Одним из первых прокомментировал «бронзовую» медаль певца спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Обозреватель выразил восхищение талантом исполнителя и заявил, что Лазарев выступал на пределе своих возможностей.

«Молодец, сделал все, что мог! Снова не выиграл Евровидение, но впечатление оставил блестящее!», – написал Губерниев в Instagram.

Лера Кудрявцева, которая сейчас отдыхает в США рассказала, что отправила за Лазарева 20 смс-сообщений. По мнению звезды, Сергей Лазарев был лучшим на Евровидении-2019, однако его, по каким-то субъективным причинам не дооценили.

«Сереня! Поздравляю от всей души! Молодец! Урааа!», – поздравила Кудрявцева певца, оставив комментарий к его фотографии.

Николай Басков оценил выступление музыканта, отметив, что Сергей Лазарев в очередной раз доказал, что является талантливым, а самое важное, профессиональным вокалистом.

«Поздравляю! Выступил как всегда круто», – написал Басков.

Диджей Катя Гусева выразила восхищение талантом артиста и его самоотдачей.

«Для артиста главное завоевать сердца зрителей и я знаю, что ты уже это сделал», – написала знаменитость в блоге.

Актер и режиссер Вячеслав Манучаров рассказал, что находится под сильным впечатлением от шоу. Он отметил световые эффекты и режиссерскую задумку на выступлении Лазарева. По словам Манучарова, он до последнего надеялся, что наш музыкант выиграет конкурс, но его мечта не сбылась.

Трогательно о выступлении Сергея Лазарева высказался и звезда «Дома-2» Влад Кадони, назвав музыканта героем.

«Дважды третий. Мне не грустно, не обидно. Все круто. Я считаю, что Евровидение – это такая демократическая вкусовщина европейской культуры. Кому-то понравилось одно, кому-то понравилось больше что-то другое. Сергей два раза стал финалистом! Он – герой для меня, остальное на вкус зрителя», – считает Кадони.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Лазарев выступил безукоризненно. По словам знаменитости, Сергей Лазарев показал блестящий уровень исполнения, который не каждому вокалисту по силам повторить.

«Он поет как машина», – рассказал продюсер в программе «Привет, Андрей». Пригожин подчеркнул, что российский исполнитель не опозорил честь страны, достойно выступив в финале «Евровидения».

Актер Александр Носик признался, что дважды следил за участием Лазарева на Евровидении. И оба раза, по его словам, с волнением. Актер считает, что в этот раз Сергей смог показать номер мирового уровня с бешеной энергетикой и особым музыкальным наполнением.

«Считаю, что это победа», – рассказал актер.

Первыми эмоциями и счастьем поделился и продюсер певца Филипп Киркоров. Исполнитель поблагодарил Сергея Лазарева за работу, отметив, что за полгода подготовки к конкурсу им удалось создать великолепную команду.

«Мы это сделали: достойно, смело, профессионально! Все мои слова благодарности этой потрясающей команде, во главе которой стоял артист Сергей Лазарев, которая трудилась все эти полгода день и ночь – я скажу и напишу завтра. Спасибо, дорогой Серёжа, за невероятное выступление!» – сказал Киркоров после подведения итогов конкурса.

Поклонники Сергея Лазарева и вовсе считают певца победителем. По мнению фанатов, исполнитель перепел саму Мадонну, так как, в отличие от мировой звезды, исполнил своей номер кристально чисто и без погрешностей.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев уже выступал на Евровидении. Тогда, три года назад музыкант также стал третьим.

Множество восторженных впечатлений оставило не только яркое выступление Сергея Лазарева, но и песня Scream. Композиторы Лора Квинт и Симон Осиашвили, входящие в состав жюри в этом году, назвали песню российского исполнителя запоминающейся. По мнению судей, мелодия в некотором смысле похожа на лучшие синглы группы Queen. Жюри считает, что композиция Scream войдет историю шоубизнеса.