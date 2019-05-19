Евровидение

Сергей Лазарев рассказал, при каком условии готов снова поехать на Евровидение

Ранее певец заявлял, что может снова представить Россию на конкурсе, но затем от этой идеи отказался.

Сергей Лазарев рассказал, при каком условии готов снова поехать на Евровидение
Лазарев рассказал, при каком условии готов поехать на Евровидение Фото: AP/Associated Press/East News

Вчера, 19 мая, в Тель-Авиве прошел финал песенного конкурса Евровидение. Россию представлял певец Сергей Лазарев. Он пробовал свои силы в конкурсе второй раз, но, как и в 2016 году, занял третье место.

Сергей Лазарев заявил, что больше не собирается выступать на Евровидении как участник. Однако он не исключает, что снова выйдет на сцену грандиозного песенного конкурса – российский певец готов посетить его как гость. Об этом исполнитель рассказал «РИА Новостям».

Российский певец подчеркнул, что нужно вовремя остановиться и не надоедать поклонникам конкурса. Он также отметил, что с Евровидением в последнее время связана волна негатива.

«Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает» — говорит Сергей Лазарев.

До этого момента российский певец с уверенностью заявлял, что готов представить Россию на европейском конкурсе еще раз. Он полагает, что достойно выступил на Евровидении и не подвел родную страну.

По мнению Сергея Лазарева, жюри предвзято отнеслось к его выступлению. Он уверен, что причина в их негативном отношении к политике Москвы.

Несмотря на то, что организаторы не раз говорили, что Евровидение – это исключительно песенный конкурс, во время финала в Израиле было несколько политических «заявлений». Гость и участники в прямом эфире показали палестинские флаги.

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Сергей Лазарев рассказал, при каком условии готов снова поехать на Евровидение
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