Сергей Лазарев рассказал, при каком условии готов снова поехать на Евровидение

Ранее певец заявлял, что может снова представить Россию на конкурсе, но затем от этой идеи отказался.

Вчера, 19 мая, в Тель-Авиве прошел финал песенного конкурса Евровидение. Россию представлял певец Сергей Лазарев. Он пробовал свои силы в конкурсе второй раз, но, как и в 2016 году, занял третье место.

Сергей Лазарев заявил, что больше не собирается выступать на Евровидении как участник. Однако он не исключает, что снова выйдет на сцену грандиозного песенного конкурса – российский певец готов посетить его как гость. Об этом исполнитель рассказал «РИА Новостям».

Российский певец подчеркнул, что нужно вовремя остановиться и не надоедать поклонникам конкурса. Он также отметил, что с Евровидением в последнее время связана волна негатива.

«Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает» — говорит Сергей Лазарев.

До этого момента российский певец с уверенностью заявлял, что готов представить Россию на европейском конкурсе еще раз. Он полагает, что достойно выступил на Евровидении и не подвел родную страну.

По мнению Сергея Лазарева, жюри предвзято отнеслось к его выступлению. Он уверен, что причина в их негативном отношении к политике Москвы.

Несмотря на то, что организаторы не раз говорили, что Евровидение – это исключительно песенный конкурс, во время финала в Израиле было несколько политических «заявлений». Гость и участники в прямом эфире показали палестинские флаги.