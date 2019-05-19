«Ну все мимо нот»: Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на Евровидении

Певец и композитор Юрий Лоза негативно высказался о выступлении Мадонны на европейском песенном конкурсе Евровидение. Поп-звезда выступила вне состязательной программы, исполнив свою новую песню Future совместно с рэпером Quavo.

В соцсети Фейсбук он написал: «А Мадонна-то живьем уже не справляется. Ну все мимо нот», — заявил он.

Отметим, что Мадонна была приглашена на конкурс как специальный гость. Перед тем, как выйти на сцену она выразила свое восхищение всеми певцами, которые участвуют в конкурсе. Всех их она назвала победителями.

Россиянин Сергей Лазарев на песенном конкурсе расположился на третьем месте. После финала он заявил, что жюри отнеслось достаточно предвзято к его песне. Певец так и не понял, почему некоторые страны вообще поставили России ноль баллов. Одной из таких стран, как он подчеркнул, стала Грузию. Музыканту стало интересно, кому же грузины отдали свои голоса. Кстати, Сергей Лазарев заявил, что на этом его история участия в Евровидении закончена. Как он считает, главное в данной ситуации вовремя остановиться. В следующем году от России с большей долей вероятности на конкурс отправится Александр Панайотов.