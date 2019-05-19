Евровидение

«Ну все мимо нот»: Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на Евровидении

Поп-звезда спела вне состязательной программы, исполнив свою новую композицию Future совместно с рэпером Quavo.

«Ну все мимо нот»: Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на Евровидении
Юрий Лоза/globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза негативно высказался о выступлении Мадонны на европейском песенном конкурсе Евровидение. Поп-звезда выступила вне состязательной программы, исполнив свою новую песню Future совместно с рэпером Quavo.

В соцсети Фейсбук он написал: «А Мадонна-то живьем уже не справляется. Ну все мимо нот», — заявил он.

Отметим, что Мадонна была приглашена на конкурс как специальный гость. Перед тем, как выйти на сцену она выразила свое восхищение всеми певцами, которые участвуют в конкурсе. Всех их она назвала победителями.

Россиянин Сергей Лазарев на песенном конкурсе расположился на третьем месте. После финала он заявил, что жюри отнеслось достаточно предвзято к его песне. Певец так и не понял, почему некоторые страны вообще поставили России ноль баллов. Одной из таких стран, как он подчеркнул, стала Грузию. Музыканту стало интересно, кому же грузины отдали свои голоса. Кстати, Сергей Лазарев заявил, что на этом его история участия в Евровидении закончена. Как он считает, главное в данной ситуации вовремя остановиться. В следующем году от России с большей долей вероятности на конкурс отправится Александр Панайотов.

Вам может быть интересно:

Сергей Лазарев рассказал, при каком условии готов снова поехать на Евровидение Личная жизнь Леры Кудрявцевой: измены, криминал и большой спорт В прямом эфире финала Евровидения в Израиле подняли флаги Палестины

Тэги:

Евровидение 2019мадоннаСергей ЛазаревЮрий Лоза
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ну все мимо нот»: Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на Евровидении
Интересно?
Поделись с друзьями: