Соцсети о выступлении Лазарева на Евровидении-2019: «Стыдно за жюри и за голосование»

Зрители считают, что конкурс – политизированный и ехать нам туда больше не надо.

Россию снова засудили на Евровидении, в этом уверены люди в социальных сетях. Наш Сергей Лазарев оказался лишь на третьем месте и это, благодаря зрительскому голосованию. Европейское жюри вовсе отправило его на 9!

Певец же не расстраивается. Лазарев заявил, что готов отправиться на Евровидение снова, если его поддержат жители страны. Артист исполнил балладу Scream (Крик) и уже после выступления назвал свой результат признаком стабильности.

В итоге на Евровидении-2019 победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Он набрал 492 балла. На втором месте оказался певец из Италии Алессандро Махмуд с песней Soldi.

Блогеры рады за Сергея Лазарева, а конкурс посчитали полизитированым.

@Chay_s__limonom: Серёж, число три — счастливое. Первый раз третье, второй раз третье, а в третий раз давай первое.

nataliamorozova1725: Шоу политизировано! Стыдно за жюри, за голосование!

amina_abdulkadirova: Сергей прекрасно выступил! У меня даже были мурашки по телу!

dreamm_my: Вы слышали, как в зале кричали «ууу», когда России отдавали больше 10 баллов? Разве это серьезно? Зачем мы туда вообще ездим и участвуем?

tortiki_na_zakaz44: Крик души России снова не услышали. Им не понять – они не читали Достоевского

Не обошлось и без шуточек