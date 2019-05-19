Евровидение

«Я вижу какую-то некую предвзятость»: Лазарев обвинил жюри Евровидения в необъективности

Певец отметил, что в этом году его меньше доставали политическими вопросами.

«Я вижу какую-то некую предвзятость»: Лазарев обвинил жюри Евровидения в необъективности
Сергей Лазарев/globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев обвинил членов жюри Евровидения в предвзятости. «Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — отметил музыкант.

Лазарев не считает результаты Евровидения объективными/globallookpress.com

В то же время певец рад, что в этом году журналисты меньше доставали его вопросами, которые касаются политики. Он сказал, что и фанаты, и СМИ были настроены дружественно. Также музыкант заявил, что в этом году была очень серьезная конкуренция. Что касается своего номера, то он не исключил, что членам жюри он не пришелся по душе. Участников из других стран он назвал очень разноплановыми. Многие, как он считает, могли претендовать на победу.

Лазареву очень интересно посмотреть за кого голосовали страны, которые не дали в итоге России ни одного балла. Как сказал музыкант, были некоторые государства, которые просто не захотели рассмотреть российский номер. В качестве примера он привел Грузию.

Сергей Лазарев занял в этом году на Евровидении третье место. Три года назад у него был такой же результат. Победили в конкурсе представители Нидерландов. Именно в этой стране пройдет Евровидение в следующем году, сообщает РИА «Новости».

С большей долей можно утверждать, что в следующем году от России на конкурс отправится музыкант Александр Панайотов. Ранее он говорил, что готов был представлять Россию и в этом году, но ему не дали такой возможности, отправив во второй раз Сергея Лазарева.

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Евровидение 2019итоги голосованияСергей Лазарев
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«Я вижу какую-то некую предвзятость»: Лазарев обвинил жюри Евровидения в необъективности
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