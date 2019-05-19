3 место: европейское жюри снова украло победу у Сергея Лазарева

Сергей не изображал фрика, не эпатировал публику, он выглядел интеллигентно и мужественно! И это очень достойно!

Выступления артистов на конкурсе Евровидение все больше похожи на фантастическое шоу из будущего. Но и на этом фоне выступление нашего Сергея Лазарева было не только зрелищным, но и несло в себе мощный смысловой посыл.

Сейчас можно много говорить о том, что огромная страна могла бы выделить и побольше денег для организации выступления и визуального оформления номера. Но все дело в том, что кажущаяся аскетичность и обеспечила успех выступления Сергея Лазарева.

Сценическое решение заключалось в концентрации на артисте

Компактность компьютерного изображения заставила зрителей сосредоточить все внимание на исполнителе и исполнении, а не распыляться на разбросанные по большой площади спецэффекты.

Повторяющий сам себя в девяти зеркалах Сергей в прямом смысле слова завораживал публику. А в момент, когда зеркала начали жить своей жизнью, полностью изменился и весь смысл песни.

Хоть Лазарев выступал не в фантастическом костюме, на подпевках не было Дивы Плавалагуны, а вокруг не танцевали победители предыдущих Евровидений, номер все равно полностью завладевает вниманием и в нем можно увидеть не только прекрасный вокал и симпатичного исполнителя, но и многое-многое другое.

«Крик» — не просто название песни. Это полноценная история, целиком переданная через ощущения. Песня Лазарева – будто последняя строка классического хокку, где всего в паре слов заключен смысл момента.

«Крик» — песня о страхе

Это тот крик, который обычно никто не слышит. Этот крик спрятан за страхом. Страхом показаться слабым в глазах человека, которого любил. За страхом одиночества – ведь «Крик» это история болезненного расставания. За страхом уйти не только с раненым сердцем, но и растеряв достоинство.

Зеркала, в каждом из которых отражался Сергей, символизируют распад личности, неизбежный, когда на осколки разлетается жизнь. И только в наших силах решить, который из осколков имеет право на жизнь. Главное – перестать бояться выбирать.

«Крик» — песня о гордости

Выйдем ли мы из расставания побитой собакой или полным решимости к новым свершениям и новым приключениям. Лазарев поет: «Я буду разбит на части, изломан, истеку кровью, но ты не увидишь этого». И верно: когда теряешь все – не теряй гордости и ты ничего не потеряешь.

Герой песни Сергея предпочитает пережить трагедию так, чтобы никого не ранить, но и не дать никому порадоваться, наблюдая за горем героя.

«Крик» — песня о силе

Стоит ли унижаться и просить о том, что уже не вернуть? Герой и не станет просить. Его глаза останутся сухими, но «до тех пор, пока ты не отвернешься». Это сила – остаться стойким в глазах того, с кем расстаешься, и этот посыл тоже проходит яркой строкой в песне Лазарева.

«Крик» — песня о честности

Но, скорее, о честности перед самим собой. Герой не хорохорится, не бахвалится тем, что запросто переживет ситуацию. Он честно говорит, что будет плакать, что разрушен, что внутри все горит и кричит от боли. Он признает горькую правду, что может сделать далеко не каждый. И он совершенно честно реагирует на то, что происходит.

Другой вопрос, что он скрывает свою боль от того, с кем расстается, оставляя его думать, что же будет потом, после расставания.

Выступление Сергея Лазарева было полностью в формате Евровидения и даже лучше

Это было красивое и зрелищное шоу. А вокальные данные Сергея вообще не идут в сравнение ни с одним из финалистов.

Да, Сергей не берет высоких нот, как это делает, например, исполнитель из Нидерландов, не привлекает сумасшедшей подтанцовки в стиле Нетты Барзилай или костюмных решений из арсенала австралийской Кейт Миллер-Хайдке.

Но сила и тембр его голоса, насыщенность звука и прекрасная техника исполнения сделала Сергея полноправным претендентом на безоговорочную победу. Сегодняшнее выступление еще раз показало, что не зря Лазареву снова доверили представлять Россию на этом престижном конкурсе.

Сергей не изображал фрика, не эпатировал публику, выглядел интеллигентно и мужественно. Он завоевал публику именно тем, на что изначально был ориентирован конкурс: песня и голос, мастерство и харизма исполнителя, профессионализм и чувственность исполнения.

Это испытание Лазарев выдержал с честью, а «Крик» стала одной из самых лучших, мелодичных и романтичных композиций, исполненных в рамках Евровидения-2019.

Ну, что же, закончилось Евровидение-2019. И после объявления результатов стало ясно, что Европе нужны зрелища и эпатаж, а не профессиональное качественное исполнение красивой и наполненной гармонией и смыслом музыки.