Евровидение

«И настал этот день»: Филипп Киркоров попросил поддержать Сергея Лазарева

Поп-король российской эстрады рассказал о долгом пути к финалу конкурса.

«И настал этот день»: Филипп Киркоров попросил поддержать Сергея Лазарева
Киркоров попросил поддержать Сергея Лазарева Фото:GLOBALLOOKPRESS

Уже сегодня, 18 мая, состоится финал Евровидения. За несколько часов до грандиозного концерта Филипп Киркоров подвел итоги долгой подготовки к конкурсу и попросил всех поддержать Сергея Лазарева. По словам поп-короля, он, Сергей Лазарев и вся команда сделали все возможное, чтобы достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе.

«И настал этот день!Мы трудились, искали, работали, репетировали все эти последние полгода именно для этого сегодняшнего вечера, ради этих 3-х минут» — пишет Филипп Киркоров в своем блоге.

Он отмечает, что в этом году России удалось выполнить минимальную задачу – вернуться в финал Евровидения после перерыва в два года. Что касается возможных результатов финала, то Филипп Киркоров не стал строить догадки и отметил, что это «известно лишь Всевышнему».

Он все еще верит, что, несмотря на сложные отношения между разными странами, Евровидение остается красивым и масштабным шоу, где людей, в первую очередь, объединяет музыка.

«По-прежнему верю и хочу верить, что это самое масштабное и грандиозное музыкальное зрелище и шоу в мире- в первую очередь создано для Музыки и Любви и объединяющем все страны и народы в одну музыкальную Ночь» — отмечает наставник Лазарева.

В завершении Филипп Киркоров обратился ко всем и попросил поддержать Сергея Лазарева. Любой голос, звонок будет важен для исполнителя.

Сергей Лазарев выступит с песней Scream. Прямая трансляция конкурса начнется в 22.00 по московскому времени на канале «Россия». Комментировать Евровидение будут Ольга Шелест и Дмитрий Губерниев.

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«И настал этот день»: Филипп Киркоров попросил поддержать Сергея Лазарева
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