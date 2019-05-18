Евровидение

Сергей Лазарев один в один повторил образ Билана на Евровидении-2008

Музыкант появился в полуфинале конкурса в белой одежде.

Сергей Лазарев один в один повторил образ Билана на Евровидении-2008
Сергей Лазарев. Фото: globallookpress.com

До финала конкурса «Евровидение-2019» остаются считанные часы. Накануне представитель России Сергей Лазарев отмечал, что его ждет очень ответственный день. Музыкант полностью сосредоточился на своем выступлении и намерен завоевать победу. Сергей Лазарев будет выступать в финале под номером 5.

Исполнитель сегодня опубликовал в своем Instagram фрагмент выступления в полуфинале. Музыкант вышел на сцену в белых брюках и рубашке. Поклонники певца заметили поразительное сходство наряда Сергея Лазарева с образом другого российского певца, Дмитрия Билана, который в похожем костюме выступал на Евровидении в 2008 году и впервые в истории России победил!

Сергей Лазарев один-в-один повторил образ Билана на Евровидении-2008
Сергей Лазарев и Дмитрий Билан

По мнению пользователей Сети, «костюм от Билана» является счастливым и способен принести удачу.

Напомним, 64-й международный песенный конкурс «Евровидение» проходит в Израиле, в Тель-Авиве. Эксперты считают Сергея Лазарева одним из главных фаворитов песенного конкурса. Три года назад он уже пытался покорить Европу, однако тогда ему удалось занять только третье место. В этот раз он рассчитывает выступить лучше. Продюсирует исполнителя Филипп Киркоров.

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Сергей Лазарев один в один повторил образ Билана на Евровидении-2008
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