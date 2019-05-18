«Поддерживаю Сергея Лазарева»: Андрей Малахов просит поклонников снимать видео в душевых кабинках

До финала Евровидения осталось несколько часов. Сергея Лазарева, который представляет Россию на конкурсе, уже поддержали несколько коллег. Ему пожелал удачи и известный телеведущий Андрей Малахов. Но он решил сделать это креативно.

Номер Сергея Лазарева крайне сложный – на сцене задействованы несколько зеркал, по которым бегут капли воды. В некоторые моменты складывается впечатление, что певец стоит в душевой кабине.

Чтобы поддержать российского исполнителя, Андрей Малахов снял видео, где он, как и Лазарев, стоит за зеркальной поверхностью, по которой бежит вода. Оба ролика телеведущий соединил и опубликовал.

«Поддерживаю Сергея Лазарева и его песню #scream…снимаем видосы в душевых кабинках!» – обратился к поклонникам Андрей Малахов.

На ролик телеведущего отреагировали не только подписчики, но и звездные коллеги. Креативную задумку положительно оценили Ольга Бузова и Катерина Гордон.

«Смешнооо», — прокомментировала видео Гордон.

Напомним, Сергей Лазарев успешно прошел в финал конкурса и считается одним из лидеров Евровидения.