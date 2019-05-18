Евровидение

Рудковская и Плющенко надели на свою собаку платье и заставили ее смотреть Евровидение

Фифу главный песенный конкурс Старого Света, судя по всему, не впечатлил.

Рудковская и Плющенко надели на свою собаку платье и заставили ее смотреть Евровидение
Евгений Плющенко и Яна Рудковская/globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram разместил забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как рядом с ним на кровати лежит домашняя любимица — собака Фифа. При этом запись ведет супруга фигуристка продюсер Яна Рудковская. Отметим, что пес все время воротил голову от камеры. Людское внимание собаки, судя по всему, не по душе.

«Фифа. Ты что смотришь Евровидение?» — спросила Рудковская у своей собаки. В это время Евгений Плющенко добавил: «Болеем за Серегу Лазарева». «Так сегодня Сереги не будет», — парировала Рудковская и добавила: «Фифочка, сядь, как ты сидела».

Далее слово взял Плющенко. Говоря о собаке, он заметил, что «она в платьишке сегодня. Оделась красиво». Рудковская добавила: «Фифочка не спит. Смотрит конкурс Евровидение. Сереги, сегодня не будет, но все равно смотри», — сказала она, обращаюсь к домашней любимице.

В комментарии под видеозаписью Плющенко написал: «Первый полуфинал Евровидения на днях не впечатлил Фифу, и она уснула. Ждём финал и болеем за Сергея Лазарева!»

Отметим, что российский музыкант вышел в финал главного европейского песенного конкурса. В финале, который пройдет в ночь с 18 на 19 мая, он выступит под пятым номером.

Вам может быть интересно:

«Ты суперпрофессионал на грани человеческих возможностей»: Билан выразил восхищение Лазаревым Пугачева, Киркоров, Воробьев: самые известные провалы за всю историю Евровидения «Безупречен на 100%, но…»: Иосиф Пригожин прокомментировал выход Сергея Лазарева в финал Евровидения-2019

Тэги:

Евгений ПлющенкоЕвровидение 2019Яна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская и Плющенко надели на свою собаку платье и заставили ее смотреть Евровидение
Интересно?
Поделись с друзьями: