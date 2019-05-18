Рудковская и Плющенко надели на свою собаку платье и заставили ее смотреть Евровидение

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram разместил забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как рядом с ним на кровати лежит домашняя любимица — собака Фифа. При этом запись ведет супруга фигуристка продюсер Яна Рудковская. Отметим, что пес все время воротил голову от камеры. Людское внимание собаки, судя по всему, не по душе.

«Фифа. Ты что смотришь Евровидение?» — спросила Рудковская у своей собаки. В это время Евгений Плющенко добавил: «Болеем за Серегу Лазарева». «Так сегодня Сереги не будет», — парировала Рудковская и добавила: «Фифочка, сядь, как ты сидела».

Далее слово взял Плющенко. Говоря о собаке, он заметил, что «она в платьишке сегодня. Оделась красиво». Рудковская добавила: «Фифочка не спит. Смотрит конкурс Евровидение. Сереги, сегодня не будет, но все равно смотри», — сказала она, обращаюсь к домашней любимице.

В комментарии под видеозаписью Плющенко написал: «Первый полуфинал Евровидения на днях не впечатлил Фифу, и она уснула. Ждём финал и болеем за Сергея Лазарева!»

Отметим, что российский музыкант вышел в финал главного европейского песенного конкурса. В финале, который пройдет в ночь с 18 на 19 мая, он выступит под пятым номером.